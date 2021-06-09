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حساب المواطن يوضح تفاصيل صرف الدفعة 43 عن شهر يونيو

بواسطة Mohamed Sayed
حساب المواطن يوضح تفاصيل صرف الدفعة 43 عن شهر يونيو حساب المواطن يوضح تفاصيل صرف الدفعة 43 عن شهر يونيو

ساعات قليل ويبدأ برنامج حساب المواطن في صرف الدفعة رقم 43 عن شهر يونيو الجاري للمستفيدين المكتملة بياناتهم، حيث سيتم إيداع مبالغ تلك الدفعة حسابات المستحقين البنكية، في الوقت الذي طالبت فيه جميع المشتركين من تحديث البيانات الخاصة بهم، وتعديل البيانات المطلوبة، ورفع المرفقات الأساسية، منعًا من وقف الصرف لهم مؤقتًا حتى الانتهاء من تلك الخطوة.

1 حساب المواطن يبدأ صرف الدفعة 43
2 كيفية تحديث البيانات إلكترونيًا

حساب المواطن يبدأ صرف الدفعة 43

ويبدأ حساب المواطن في صباح العاشر من يونيو الموافق الخميس، في صرف الدفعة الثالثة والأربعين لجميع المستفيدين، الذين تضمنتهم نتائج الأهلية خلال الأيام الماضية، حيث يتم في العاشر من كل شهر ميلادي بدء صرف الدفعة الشهرية، باستثناء إذا صادف موعد الصرف يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، فبناءً عليه يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا، مع الأخذ في الاعتبار أن الصرف متاح لمن تنطبق عليهم الشروط الأساسية، وأبرزها الإقامة الدائمة في المملة وأن يكون سعودي الجنسية والأصل والمنشأ، وكذلك حاملي بطاقات التنقل.

كيفية تحديث البيانات إلكترونيًا

أما عن كيفية تحديث بيانات حساب المواطن الخاص بك، لضمان صرف الدفعات في موعدها الشهري دون توقف، تتمثل في اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول عبر صفحة البرنامج الرئيسية على الرابط التالي: https://www.ca.gov.sa.
  • تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.
  • كتابة كلمة التحقق المرئي.
  • اختيار تحديث البيانات.
  • قم بتعديل البيانات المطلوبة من رقم جوال وغير.
  • كتابة رقم الآيبان البنكي النشط.
  • اضغط حفظ.
Mohamed Sayed
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