حساب المواطن يوضح تفاصيل صرف الدفعة 43 عن شهر يونيو

ساعات قليل ويبدأ برنامج حساب المواطن في صرف الدفعة رقم 43 عن شهر يونيو الجاري للمستفيدين المكتملة بياناتهم، حيث سيتم إيداع مبالغ تلك الدفعة حسابات المستحقين البنكية، في الوقت الذي طالبت فيه جميع المشتركين من تحديث البيانات الخاصة بهم، وتعديل البيانات المطلوبة، ورفع المرفقات الأساسية، منعًا من وقف الصرف لهم مؤقتًا حتى الانتهاء من تلك الخطوة.

حساب المواطن يبدأ صرف الدفعة 43

ويبدأ حساب المواطن في صباح العاشر من يونيو الموافق الخميس، في صرف الدفعة الثالثة والأربعين لجميع المستفيدين، الذين تضمنتهم نتائج الأهلية خلال الأيام الماضية، حيث يتم في العاشر من كل شهر ميلادي بدء صرف الدفعة الشهرية، باستثناء إذا صادف موعد الصرف يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، فبناءً عليه يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا، مع الأخذ في الاعتبار أن الصرف متاح لمن تنطبق عليهم الشروط الأساسية، وأبرزها الإقامة الدائمة في المملة وأن يكون سعودي الجنسية والأصل والمنشأ، وكذلك حاملي بطاقات التنقل.

4 أيام على إيداع الدفعة الـ 43 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/YjBLyT0qdP — حساب المواطن (@citizenaccount) June 6, 2021

كيفية تحديث البيانات إلكترونيًا

أما عن كيفية تحديث بيانات حساب المواطن الخاص بك، لضمان صرف الدفعات في موعدها الشهري دون توقف، تتمثل في اتباع الخطوات التالية: