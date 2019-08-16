حساب المواطن يوضح حالات تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي

برنامج حساب المواطن منذ أن أطلقته وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030، وبهدف التخفيف من الأعباء على المواطن السعودي ومنح الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، والتعويض عليهم عما يلحق بهم من ضرر نتيجة للإصلاحات الإقتصادية التي تنتهجها المملكة بما يحقق حياة أفضل للمواطنين السعوديين، فإن البرنامج يجيب عن أي استفسار أو تساؤل يتعلق بالتسجيل فيه، وكان حساب المواطن ردًا على استفسار مواطنة يوضح حالات تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي في البرنامج، حيث قالت : “عندي تساؤل، بعد القرارات الأخيرة الخاصة بالأحوال المدنية بأن تكون الزوجة ربة الأسرة، يا حبذا لو يُطبق في حساب المواطن، فالزوجة تقوم مقام رب الأسرة، وخاصة إذا كان الزوج موقفة خدماته وليس له حسابات في البنوك”.

حالات تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن

ما هي حالات تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي؟

أوضح برنامج حساب المواطن في معرض الرد على المواطنة التي تساءلت حول إمكانية تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن، حالات خمس وهي :

الزوجة المهجورة.

المتزوجة من غير سعودي.

عائلة سجين .

عائلة فاقد الاهلية .

الزوجة الغائب عنها زوجها .

وفيما لم تتوفر في الزوجة إحدى الحالات الخمس السابقة فإنها يتم إضافتها كتابع كمعر رب الأسرة، والزوجة التي ترغب في التسجيل كمستفيد رئيسي عليها إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات أي من الحالات الخمس المذكورة.

معلومات عن الدفعة الـ21 من حساب المواطن

قبل أيام تم إيداع دعم الدفعة الـ21 من برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس الجاري، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الدفعة:

بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين 2.6 مليار ريال

بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة كتعويضات أكثر من 14.5 مليون ريال.

بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ21 مقدارها 83% وتخطى عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع.

بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال.

بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.

أرقام عن برنامج حساب المواطن