حساب المواطن يُعلن عن إيداع الدفعة الجديدة خلال ساعات

يبحث الكثير من المواطنين الآن عن موعد إيداع الدفعة الجديد من حساب المواطن والتي من المقرر إيداعها بعد ساعات قليلة وذلك قبل عيد الأضحى المبارك وذلك بعد أن طالب العديد من المواطنين حساب المواطن بإيداع الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن قبل عيد الأضحى لتحقيق الاستفادة من البرنامج،ويُذكر أن برنامج حساب المواطن قد تم إنشاءه بهدف تخفيف العبء على كاهل المواطنين في ظل غلاء الأسعار وأيضًا تخفيفًا على المواطنين الذين قد يتضررون من رؤية 2030 الإصلاحية في المملكة .

موعد إيداع الدفعة 21 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع الدفعة الجديدة الخميس الموافق 8-8-2019م ليتم تقديمها قبل عيد الأضحى المبارك لتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج، قد أكد المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن سلطان القحطان الأسبوع الماضي أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك سيتم إيداع الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن يوم الخميس الموافق 8 أغسطس من الشهر الجاري، هذا ويُذكر أن إجمالي الدفعات التي تم وضعها في الحساب إلى اليوم بلغت قيمتها 47.7 مليون ريال منذ بدء البرنامج في العام 2017م .

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يُصرف حسب المعايير التي يقدرها البرنامج لاستحقاق المواطن والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وكذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم، ولمعرفة قيمة استحقاق حساب المواطن من الممكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية ، وهي خدمة أنشاها الحساب لمعرفة الاستحقاق من عدمه ، ومن جانب أخر يواصل برنامج حساب المواطن في عملية التسجيل للدفعة 22 التي من المقرر صرفها خلال شهر سبتمبر المقبل .