حساب المواطن يُعلن موعد صرف الدفعة 43 ويوضح حقيقة زيادة مبلغ الدعم

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي رسميًا، عن صرف مبالغ الدفعة الجديدة التي تحمل رقم 43 عن شهر يونيو 2021، يوم العاشر من الشهر الجاري الموافق يوم الخميس، حيث من المعتاد أن يتم إيداع مبالغ الدعم حسابات المستفيدين في العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، فبناءً عليه يتم تبكير أو تأخير الصرف يومًا واحدًا.

نتائج أهلية حساب المواطن

يأتي هذا في الوقت الذي انتهى فيه البرنامج من إعلان نتائج الأهلية الخاصة بالمستحقين والمستفيدين من صرف تلك الدفعة، على أن يكون مستحقين وفقًا للشروط الأساسية التي تتمثل في:

أن يكون المستحق سعوديًا الجنسية.

أن يكون مقيمًا دائمًا بالمملكة.

أن يكون من حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون من أسر العوائل أو المسجونين والأيتام.

أن يكون من الفئات الأكثر احتياجًا.

حقيقة زيادة مبلغ الدعم

ومن جانبه نفى حساب المواطن ما يتم تداوله بشأن زيادة قيمة مبلغ دفعات حساب المواطن خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه لم يتم البت أو الحديث في هذا الأمر، وأن أي قرار سيتم اتخاذه سيتم الإعلان عنه فورًا عبر صفحات البرنامج الرسمية.