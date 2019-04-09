حساب المواطن 1440 | صرف الدفعة 17 والتسجيل للدفعة 18 الآن عبر ca.gov.sa

غدًا الأربعاء الموافق 10 أبريل سوف يتم دفع وصرف الدفعة 17 من دفعات حساب المواطن، وذلك وفقًا لما صرح به السلطان القطحاني المتحدث باسم حساب المواطن الرسمي وذلك من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما أشار إلي أن الدفعة الجديدة الدفعة 18 من حساب المواطن سوف يتم البدء في التسجيل فيها وفتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحساب المواطن والذي يهدف بشكل عام إلي توزيع الدعم الحكومي بشكل عادل للمواطنين وذلك من أجل وصول الدعم إلي مستحقيه والتعرف علي ذوي الدخل المتوسط والمنخفض وتقديم الدعم لهم وذلك بعد زيادة الكهرباء والوقود في المملكة.

شروط الاستفادة من الاستحقاق النقدي من خلال حساب المواطن1440

يجب إضافة كافة الأوراق المطلوبة للشخص الراغب في حصوله علي الدعم.

يجب أن تتناسب جميع البيانات المطلوبة في حالة التسجيل مع البيانات التي يتم الاستعلام عنها.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المواطن مقيم داخل الأراضي السعودية ولم يغادرها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يجب أن لا يكون محكوم عليه في أي من القضايا المختلفة وذلك من أجل الحصول علي الدعم والاستحقاق المادي.

يجب أن يكون المستفيد غير متواجد في مراكز الإيواء المتواجدة في كافة مدن المملكة.

رابط التسجيل في حساب المواطن للحصول علي الدفعة 18

ومن خلال التسجيل في البرنامج يمكنك الحصول علي الدفعة الجديدة المقدمة من الدعم وهي الدفعة 18، وسوف نوضح لكم رابط الدخول الرسمي لحساب المواطن من أجل الدخول بشكل مباشر

ومن الجدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل سوف يتم صرف الدعم النقدي والاستحقاق للدفعة 17 لمن تم الموافقة عليهم واستيفاء الشروط التي تم عرضها أعلي المقال، علي أن يتم دفع الدفعة الجديدة الدفعة 18 في شهر مايو القادم.

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