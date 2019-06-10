حساب المواطن 1440| رابط صرف الدفعة 19 اليوم الاثنين 10 يونيو 2019

في الأول من شهر مايو 2019 بدأ التسجيل في حساب المواطن الدفعة التاسعة عشر لجميع مواطني المملكة العربية السعودية ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة من قبل وزارة العمل السعودية، وقد استمر التسجيل لمدة شهر كامل، واليوم الاثنين الموافق 10 يوتيو 2019 سوف تقوم وزارة العمل السعودية بضخ ودفع الأموال التابعة لحساب المواطن لصرفها لجميع مستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن الدفعة 19 مع الاستمرار في التسجيل للدفعة العشرون، حيث يعتبر اليوم هو آخر أيام التسجيل في الدفعة العشرون والتي سيتم صرفها في يوليو القادم.

حساب المواطن 2019

حساب المواطن هو برنامج سعودي يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية لجميع مواطني المملكة العربية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم المادي للأسر السعودية الفقيرة ومحدودة الدخل، وكذلك الأسر التي لحقها أضرار اقتصادية بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي الذي دعا إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيما يعرف باسم رؤية السعودية 2030، جدير بالذكر أن صرف جميع دفعات حساب المواطن يكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

صرف الدفعة 19 من حساب المواطن

سوف يتم صرف الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن لجميع مستحقيها ممن تنطبق عليهم الشروط خلال ساعات قليلة من اليوم الاثنين، ويمكن الاستعلام عن أسماء مستحقي الصرف في هذه الدفعة من هنا، والجميع يعلم أن من أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لهذا البرنامج أن يكطون من حاملي الجنسية السعودية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.