حساب المواطن | صرف الدفعة التاسعة عشر 10 يونيو 2019 – ca.gov.sa 

أعلنت صفحة حساب المواطن الرسمية تويتر عن موعد صرف دفعة حساب المواطن وهى الدفعة التاسعة عشر وذلك تأكيداً على تاريخ مواعيد نزول حساب المواطن في 10 يونيو 2019 بعد انتشار العديد من الشائعات في الأيام السابقة عن صرف دفعة حساب المواطن خلال شهر رمضان المبارك، والجدير بالذكر انه تم صدور نتائج أهلية الاستفادة من حساب المواطن للدفعة رقم 19 وتم استقبال الاعتراضات المقدمة لحساب المواطن للدفعة الثامنة عشر، حيث تم التأكيد عن صرف دفعات حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر، وقد يختلف موعد الصرف بيوم فمن المحتمل ان يكون موعد نزول دفعات حساب المواطن في الشهور القادمة في اليوم التاسع او العاشر او الحادي عشر من كل شهر، حيث تجاوز إجمالي دفعات حساب المواطن منذ إطلاقه 42.5 مليار ريال سعودي.

مواعيد نزول حساب المواطن

جاء التأكيد عن مواعيد نزول دفعة حساب المواطن لشهر يوليو في اليوم العاشر الموافق الاثنين 10 يونيو 2019 وبالتالي تتحقق الاستفادة لمن يكون مؤهلاً للاستفادة من هذه الدفعات، مع التأكيد بعد الحق باستقطاع مبالغ الدعم من قبل البنوك حيث يقدم حساب المواطن هذه المبالغ لمستحقي الدعم، حتى وان كان المواطن لديه مديونيات لهذه البنوك، وعلى المواطن المتضرر تقديم شكوى الى مؤسسة النقد، وهذا جاء برد خدمة عملاء حساب المواطن ولتصعيد شكوى المتضرر من حجز البنوك لدفعات حساب المواطن لدى مؤسسة النقد يرجى الاتصال على الرقم 8001256666.

مكيفات حساب المواطن

نوضح كيفية الحصول على مكيفات حساب المواطن حيث أعلن حساب المواطن عن إمكانية الحصول على مكيف بسعر منخفض وبدعم مالي، جاء هذا برد على استعلام أحد المواطنين عبر خدمة العملاء حيث وضح حساب المواطن على من يرغب في شراء مكيفات حساب المواطن بجودة عالية وسعر مخفض، التأكد بداية من أهلية استحقاق تكييفات حساب المواطن وذلك بزيارة الرابط التالي “مبادرة اجهزة التكييف” وذلك بكتابة رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق ثم الضغط على تحقق الأهلية كما توضح الصورة التالية، أو الاتصال عبر الرقم الموحد 920024322.

تاريخ صرف حساب المواطن

نؤكد على تاريخ صرف حساب المواطن في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019 وذلك للدفعة التاسعة عشر، وذلك وفقاً لما اكدته الصفحة الرسمية لحساب المواطن على تويتر يأتي هذا بعد مرور جدلاً واسعاً حول تاريخ صرف حساب المواطن.

رقم حساب المواطن

رقم حساب المواطن الموحد يستقبل استعلامات العملاء بجدية تامة، ويعمل على الرد على كافة اسئلة المواطنين حيث يمكنكم الاتصال على رقم حساب المواطن الموحد “19912” كما يوفر حساب المواطن مجموعة قنوات مختلفة تستقبل أسئلة المواطنين ومنها ما يلي:

رقم حساب المواطن 19912 من الأحد الى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً.

خدمة صوتك مسموع وذلك على مدار الساعة.

خدمة عملاء حساب المواطن على الرابط التالي “Citizen_care” بموقع تويتر.

البوابة الالكتروينة لحساب المواطن “http://ca.gov.sa/”.

تسجيل حساب المواطن للدفعة القادمة

يوضح حساب المواطن على ضرورة التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر يوليو وذلك قبل تاريخ 10 يونيو من خلال موقع حساب المواطن “ca.gov.sa” لمن يرغب بذلك.

حاسبة حساب المواطن

من خلال حاسبة حساب المواطن يمكنك معرفة الدعم المستحق وذلك بالمرور على الخطوات التالية:

اختيار “حاسبة حساب المواطن” من موقع حساب المواطن.

تعبئة عدد أفراد الأسرة بداية من عمر 18 سنة فما أعلى.

كتابة أعداد الأفراد الأقل من 18 عام.

كتابة دخل الأسرة.

واخيراً سوف توضح حاسبة حساب المواطن مبلغ استحقاق الدعم.

الصفحه الرئيسيه حساب المواطن

نظراً لكثرة الدخول على الصفحه الرئيسيه حساب المواطن فان بوابة حساب المواطن قد لا تظهر احياناً لديك أو تكون صفحات حساب المواطن بطيئة في عملية التصفح، ويأتي هذا إلى كثرة الضغط من قبل المواطنين لموقع حساب المواطن في هذه الفترة من الوقت.