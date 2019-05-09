حساب المُواطن | كيفية الاستعلام عن قيمة مُخصص الدعم لمستفيدي الدفعة الثامنة عشر عبر البوابة الإلكترونية

أخبار هامة عن الدفعة 18 والتي تخص مُخصص الدعم لمستفيدين من برنامج حساب المواطن، ومن المعروف أن برنامج حساب المواطن هو برنامج دعم تنموي وطموح من قبل القيادة السعودية بهدف واحد، وهو تخفيف أي أثار قد تلحق بالأسر المتوسطة والفقيرة داخل المجتمع السعودي جراء أي تحول اقتصادي، فبرنامج حساب المواطن هو بالأساس برنامج للدعم النقدي يستهدف بشكل مباشر الأسر المُستحقة له داخل المملكة .

ولما كان الموعد الرسمي لصرف مخصص الدعم المتعلق ببرنامج حساب المواطن وذلك للدفعة 18 هو بتاريخ 10 مايو، والذي يوافق بدوره يوم الجمعة، كان التوجه الرسمي هو تقديم موعد الصرف إلى تاريخ 9 مايو ليوم الخميس، كما صرح بذلك وبشكل رسمي ” سلطان القحطاني ” عبر تصريح إعلامي على الحساب الرسمي لموقع حساب المواطن على ” تويتر ” وفيما يلي سوف نوضح بالتفاصيل كافة خطوات الاستعلام عن مخصص الدعم للدفعة 18 من حساب المواطن .

سيتم صرف مخصص الدعم من برنامج #حساب_المواطن لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة يوم الخميس الموافق

9 مايو بإذن الله. pic.twitter.com/8Qu5A4NaQu — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) May 7, 2019

كيف تستعلم عن حساب المواطن الدفعة 18

هنا عليك عزيزي المتابع، الالتزام بخطوات مُحددة تمكنك في النهاية من معرفة قيمة الدعم المُقدم لك عبر برنامج حساب المواطن للدفعة الثامنة عشر وذلك بإتباع ما يلي من خطوات :

عليك بالدخول على البوابة الرسمية الإلكترونية المُخصصة لبرنامج حساب المواطن عبر العنوان التالي http://ca.gov.sa/

انتقل إلى تفاصيل الحساب الخاص بك .

وبعدها انتقل إلى حاسبة برنامج ” حساب المواطن “

وبعد الانتقال للحاسبة سوف تتعرف على قيمة ما تستحقه عبر الدفعة 18 من سحاب المواطن .

ولقد أكدت بيانات رسمية، أن الدفعة 18 من برنامج حساب المواطن سوف يتحصل منها 12 مليون مواطن سعودي على دعم نقدي، والذي سوف يتم إيداعه بالحسابات النقدية الخاصة بيهم في البنوك .