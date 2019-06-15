حصرياً تفاصيل مساعدة المقطوعة المرتقبة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن موعد وتوقيت صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يترقب المواطنين بفارغ الصبر إيداع مبالغ الضمان الإجتماعي في حسابات المستفيدين ،يث يبحث الكثيرين من المواطنين عن موعد صرف مساعدة المقطوعة بعد إنقطاع كبير ،وقد ناشد العديد من المواطنين في مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” وزارة العمل بضرورة الإسراع في صرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الذين هم على قوائم الإنتظار ، هذا و يتسأل الكثير من المواطنين في المملكة عن موعد وتوقيت صرف الضمان ، لا سيما بعد إنقطاع صرف مساعدة المقطوعة منذ شهر رجب الماضي .

شروط وضوابط مساعدة المقطوعة

أن يكون الطالب للمساعدات المقطوعة عاطل عن العم الموظف الأعزب محدود الدخل، والذي يقل راتبه عن 3000 ريا الموظف المتزوج والذي يقل راتبه عن 8680 ريال.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد