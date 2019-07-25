حصرياً .. رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

نتابع معكم زوارنا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل الجديدة حول مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر من أبرز البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة الممملكة، ويتم تقديم تلك المساعدة وفقاً للعديد من الشروط التي يتم تحديدها مسبقاً من قبل وزارة العمل، وسوف نتابع معكم من خلال موقع كلمة دوت اورج معرفة الفئات المستفيدة من المقطوعة، والشروط اللازمة للإستفادة من تلك المساعدة التي تقدم للأسر ذات الدخل المنخفض او المتدني او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وذلك بسبب إرتفاع الأسعار والسلع والخدمات، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتطبيقاً لرؤية المملكة للعام 2030 .

مساعدة المقطوعة

تعتبر المقطوعة واحدة من أبرز الخدمات المساعدة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية، وتعمل الوزارة على توفير الحياة الكريمة والعمل على إجتياز ظروف الحياة الصعبة، هذا ويتم الإستعلام عن تلك المساعدة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال رقم الطلب أو من خلال الهوية الوطنية.

شروط الإستفادة من الضمان الإجتماعي

يتم إقرار مساعدة المقطوعة وفقاً لدخل الأسرة وعدد افرادها . يعتبر الحد الأعلى لبرنامج المقطوعة هو 30 ألف ريال سعودي . يجب أن يمر عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول فيها على مساعدة المقطوعة . يجب أن يبلغ المتقدم للإستفادة من المقطوعة 35 عاماً

فحص مساعدة المقطوعة برقم الطلب

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن أحقية الأسرة السعودية في الحصول على المقطوعة وذلك بعد أن يتم إكتمال كافة الشروط التي حددتها الوزارة، ويتم ذلك بعد أن يتم دراسة الطلب المقدم من قبل المواطن للهئية وتقوم بفحصه، ويتم الإستعلام من خلال موقع وزارة العمل من هـــنــا