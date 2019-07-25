“جديد” تعرف على أسماء المترشحين و والمترشحات لوظائف وزارة الصحة من خلال الرابط التالي

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، للتعرف على أسماء المترشحين على وظائف وزارة الصحة، وعددهم 504 مترشح ومترشحة، المشمولون بلائحة الوظائف الصحية، ودعت الصحة المترشحين لمراجعة أي من فروع مدريات الشئون الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، إبتدأ من الأحد الموافق 28/7/2019 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1/8/2019، وذلك لاستكمال أجراءات تعينهم.

وأشارت وزارة الصحة إلي أن المتقدمين والمتقدمات، قد تم مفاضلاتهم واتضحت أحقيتهم في الترشح، وفقاً لنقاط المؤهل و الأقدمية والرغبات المكانية،المعمول بها في نظام المفاضلات لتحقيق أعلى معدلات الشفافية والعدالة في الاختيار،وتدعو الوزارة المترشحين للالتزام بمواعيد استكمال الإجراءات.

الأوراق والمستندات المطلوب إحضاراها للمترشحين والمترشحات

الهوية الوطنية مع نسخة منها. سجل الأسرة المضافة بها المتقدمة. أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

رابط التعرف على المترشحين والمترشحات على الوظائف

يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين والمقبولات على وظائف وزارة الصحة من خلال الرابط التالي وأشارت وزارة الصحة إلي أن المترشحين والمترشحات تم مفضلاتهم ،وتم الترشيح وفق معايير المؤهل، والأقدمية،والرغبات المكانية

موعد مراجعة المترشحين والمترشحات

أعلنت وزارة الصحة المترشحين والمترشحات للمراجعة ابتدئا من يوم الأحد 28/7/2019 حتى يوم الخميس 1/8/2019، ومن لم يحضر لاستكمال إجراءات القبول خلال فترة الترشح، سيعد ذلك تنازلاً من المترشح عن حقه في الوظيفة ونحن نتمنى التوفيق للمترشحين والمترشحات.