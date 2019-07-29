“حصري الآن” المعهد العالي التقني للهندسة والبترول يعلن عن بدأ التدريب المنتهي بالتوظيف تعرف على شروط التقديم وموعد التقديم وراتب العمل والتخصصات المطلوبة وكل تفاصيل الإعلان

متابعينا الأعزاء اخل المملكة العربية السعية من خلال موقعنا كلمة ت أورج، يسرنا أ كن معكم اليوم،ن من خلال ذا المقال عن، إعلان المعهد العالي للهندسة والبترول عن فتح باب التقديم على التدريب المنتهي بالتوظيف لحملة الشهادات الثانوية العامة والمتوسطة التي تم إعلانها اليوم ومنذ أن تم الإعلان عن التدريب بدأ البحث يزداد من قبل الشباب السعودي المتطلع للعمل للتقديم في التدريب.

أعلن المعهد العالي التقني للهندسة والبترول عبر حسابه على تويتر عن بدأ التقدم في برنامج (تدريب منتهي بالتوظيف) لحملة الثانوية العامة والشهادة المتوسطة (الكفاءات) وذلك وفقاً للشروط التالية.

تعرف على التخصصات المتاحة في المعهد

السلامة المهنية.

تركيب الأنابيب.

تركيب السقالات.

اللحام.

شروط ومتطلبات التقديم في تدريب المعهد العالي للهندسة والبترول

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للعمل المهني والميداني. أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول. السن يجب أن يكون من 18 سنة إلي 30 سنة. إحضار أصل الشهادة الثانوية أو المتوسطة. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

تعرف على المميزات في تدريب المعهد العالي للهندسة والبترول

شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعتمدة من nccer الأمريكية. راتب شهري 3000 ريال سعودي. مدة التدريب تتراوح بين 9 أشهر إلي سنة. التسجيل في التأمينات الاجتماعية. تأمين طبي شامل للموظف.

موعد التقديم في التدريب المنتهي بالتوظيف

يمكن لجميع الطلبة المتوافر بهم الشروط السابق ذكرها التقديم من خلال الرابط التالي التقديم في التدريب ابتدأ من اليوم الإثنين الموافق 29/7/2019 ولمدة 7 أيام فقط.

طريقة التقديم في تدريب المعهد العالي للهندسة والبترول

أعلن المعهد العالي للهندسة والبترول عن طريقة التقديم، ومكان المعهد من خلال الرابط التالي، التي ستكون على فترتين، الفترة الأولى تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي الساعة التاسعة والنصف صباحاً، والفترة الثانية من الساعة الثانية عشر والنصف، حتى الساعة الثانية في مقر الشركة بالدمام.