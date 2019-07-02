حفل نيكي ميناج في السعودية يثير جدلاً واسعاً في صفوف المواطنين

نرصد لكم متابعينا الكرام ضمن المتابعة المستمرة في كافة اخبار دولة المملكة العربية السعودية ، حيث أصبح إسم نيكي ميناج رائجاً ، على كافة مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية ،وذلك بعد الإعلان رسمياً عن حضور المطربة الأمريكية الراب لحضورها إلى المملكة ، من اجل إقامة حفل لها في المملكة ، وتباينت أراء المغردين على موقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” بخصوص نيكي ميناج بين معارض وموافق ، ما بين مأيد من جانب معجبيها في الشرق الأوسط، والسخرية بسبب جرأة أغانيها المصورة، وارتدائها لملابس فاضحة، سواء في حفلاتها الغنائية أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هيئة الترفيه في السعودية تعلن عن حفل للنجمة نيكي ميناج

اعلنت هيئة الترفية في دولة المملكة العربية السعودية عن حفل للنجمة الأمريكية ” نيكي ميناج ” نجمة الراب ، حيث سوف تشارك مطرب الراب الأمريكية نيكي ميناج في مهرجان قناة ام تي في الأميريكية للموسيقي ، والمقام في مدينة جدة ، يوم الثامن عشر 18 من يوليو / تموز الجاري ، وذلك على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية .

وقد تم الإعلان عن مشاركة نجمة الراب نيكي ميناج في المهرجان المقام في مدينة جدة ، وذلك من خلال الحساب الرسمي ” لموسم جدة ” على موقع التدوينات الصغيرة تويتر ،