حقيقة تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي 1441 هجرية

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية بشأن صدور قرار يخص تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي رقم 89، والذي يجرى الاحتفال به اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر.







ويوضح لكم موقع كلمة دوت أورج في هذا التقرير حقيقة تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي لعام 1441 هجرية بحسب التصريحات التي أدلت بها الجهات الرسمية المختصة بذلك الشأن.

تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي 1441







ردت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، على أنباء تمديد إجازة اليوم الوطني 89 باعتبارها المسئول الأول عن تحديد مواعيد الإجازات الرسمية.

وتناولت وزارة الخدمة المدنية في بيان لها اليوم الإثنين، حقيقة تمديد إجازة اليوم الوطني في المملكة لتستمر حتى غد الثلاثاء، ردا على العديد من الاستفسارات التي وردتها من قبل الموظفين والعاملين والطلاب.

ونفت وزارة الخدمة السعودية تلك الادعاءات وأكدت أن عطلة العيد الوطني السعودي 89 لهذا العام للقطاعين العام والخاص وكذلك تلامذة المدارس والجامعات سوف تكون في نفس اليوم فقط.

ويشير نص المادة الرابعة، إلى أن إجازة العيد الوطني هي اليوم الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية فقط، والذي يوافق هذا العام الإثنين وليس الثلاثاء.







ويحتفي المواطنون في المملكة العربية السعودية بهذا اليوم في جميع أرجاءها وتم تنظيم العديد من المهرجانات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية تعبيرا عن الابتهاج بهذا اليوم.