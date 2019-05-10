حقيقة دعاء أول جمعة في رمضان والسنن المستحبة في هذا اليوم

كثيرا ما نسمع عن دعاء أول جمعة في رمضان، وكذلك السنن المستحبة للجمعة الأولى من الشهر الكريم، وفي حقيقة الأمر لم يذكر أي حديث صحيح أي شيء عن صيغ معينة من الدعاء أختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الأول من شهر رمضان المبارك، وكذلك لم ترد سنن مؤكده لهذا اليوم تحديدا، وإنما في المقابل ورد عن رسول الله الكثير من الأحاديث التي تتكلم عن فضل شهر رمضان بصفة عامة وفضل يوم الجمعة بصف خاصة، وكذلك الكثير من السنن التي وصى بها سيد الخلق أمته في يوم الجمعة بصفة عامة وليس في رمضان فقط.

أول جمعة في رمضان وفضل يوم الجمعة

في الكثير من الأحاديث النبوية تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل يوم الجمعة حيث قال فيه أنه”خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا” ولذلك يستحب الدعاء في هذا اليوم وخاصة إذا وافق أن يكون أيضا في شهر رمضان الذي تضاعف فيه الحسنات.

سنن رسول الله ليوم الجمعة

أما بخصوص السنن المستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة فهي (الاغتسال، والتطيب، والتسوك، ولبس الجميل، والذهاب لصلاة الجمعة مبكرا، وكثرة الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة الكهف).

الدعاء الجامع الذي علمه رسول الله للسيدة عائشة

وفيما يلي الدعاء الجامع الذي علمه رسول الله للسيدة عائشة، ويستحب الدعاء بها في كافة الأوقات، حيث أننا كما قلنا لم يخصص النبي دعاء معين لأول جمعة من رمضان كما يدعي البعض.

روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء الجامع المانع بإذن الله: