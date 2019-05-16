حقيقة زيادة دعم حساب المواطن للدفعة 19

رد برنامج حساب المواطن على الكثير من الاستفسارات عن زيادة قيمة الدعم المقدم من البرنامج للدفعة 19، مؤكدا أنه لا يوجد أي زيادة في الدفعة القادمة 19، وإن استجد جديد سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية، أو عن طريق حساب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

اختلاف البيانات

ويعتمد برنامج حساب المواطن على ما يفصح عنه المواطنون من بيانات أثناء التسجيل، ويطابق حساب المواطن البيانات المقدمة بالبيانات المسجلة في المملكة، وإن ظهر اختلاف في البيانات يعتمد البرنامج البيانات الرسمية.

التسجيل في الدفعة الـ20

وتتواصل عمليات التسجيل للأسر والأفراد في دورة الدفع الـ20، ويتم إيداعها في شهر 7 المقبل، وقد حث حساب المواطن المواطنين على التسجيل حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي:

التسجيل في الدفعة الـ20

صرف حساب المواطن

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وموعد صرف الدعم للدفعة القادمة 9 مايو».

التسجيل مستمر في الدفعة 19

يستمر تسجيل من يرغب في حساب المواطن الدفعة 19 وتنطبق عليه الشروط لتلقي الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

إجراءات التسجيل في حساب المواطن

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن

حتى يتم الموافقة على التسجيل في برنامج حساب المواطن يجب أن تستوفي شروط الأهلية في البرنامج؛ وهي: