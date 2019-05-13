حقيقة وفاة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن عمر يناهز 40 عاما إثر أذمة قلبية

نشرت صحيفة سبق السعودية خبر صادم مساء الأحد الموافق 12 مايو 2019 – 8 رمضان 1440 حيث أعلنت وفاة المستشار تركي آل الشيخ إثر تعرضه لأذمه قلبية حادة مفاجئة، وهذا ما أثار ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي واستمر البحث عن حقيقة هذا الخبر الصادم للجميع سواء كان محبين للمستشار تركي آل الشيخ أو كارهين فلا يوجد في هذا الموقف هذه الأقاويل وتم تداول الخبر سريعا وأعلنت الصحيفة أن تركي أل الشيخ توفي بعد نقلة للمستشفى في الرياض وهذا ما تم نقله عن الديوان الملكي الذي نشر تفاصيل وموعد الدفن والعزاء.

حقيقة خبر وفاة تركي أل الشيخ

نفت المصادر الموثوقة في السعودية هذا الخبر المفزع الذي تم نشره على بعض الصحف الالكترونية في المملكة العربية السعودية والتي لا يعلم أحد لماذا يتم نشر هذه الشائعات التي تخطف القلوب من بعض الصحف في السعودية واليكم ما تم نشره:

وتم تكذيب هذا الخبر بحمد الله وتم التأكد من أن المستشار تركي آل الشيخ لم يصبه أي مكروه وهو متفاجئ أيضا من الشائعة التي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع في السعودية.

تركي أل الشيخ

تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ (4 أغسطس 1981) يعمل رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وصاحب الضجة الكبيرة أثناء رئاسته لهيئة الرياضة وصاحب نادي بيراميدز الذي يلعب في الدوري المصري وأثار تركي الشيخ طفرة في كرة القدم المصرية من خلال نادي بيراميدز.