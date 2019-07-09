حملات الحج المخفضة للسعوديين| رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 كيفية التسجيل عبر haj.gov.sa وأسعار الحملات والباقات الإضافية “الحج العام ومنخفض التكلفة والميسر”

نتابع معكم كافة التفاصيل حول حملات الحج المخفضة للسعوديين داخل المملكة العربية السعودية، والتي يسعي إليها الحجاج من جميع بلاد العالم لآداء فريضة الحج عند بيت الله الحرام، وقد بدأ سكان المملكة في البحث عن مسار الحج الالكتروني 1440 لحجاج الداخل haj.gov.sa وكيفية التسجيل عبر موقع وزارة الحج والعمرة بالرابط المباشر والرسمي، حيث تنطلق أولي رحلات وقوافل الحج في نهاية شهر يوليو الجاري، ويستعد المواطنون داخل السعودية وخارجها لآداء مناسك الحج، تابع هذه المقالة للمزيد حول رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 وكيفية التسجيل.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

يمكنكم عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 التسجيل والحجز في موسم الحج للسنة الهجرية الحالية، ويمكنكم عبر اللينك الرسمي التعرف على البرامج المخصصه للحج والشركات الرسميه التي قامت بالمشاركة في خدمات حجاج الداخل للموسم الحالي.

كيفية التسجيل في حملات الحج المخفضة للسعوديين “مسار”

الدخول علي رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة مثل الاسم ورقم الهوية وغيرهم تحديد باقة الحج المناسبة طلب الفاتورة على أن ترفع البيانات لوزارة الداخلية بعد السداد. طباعة التصريح بالحج. أرسال كافة بيانات المتقدم لشركة الحج من أجل تنظيم كافة الإجراءات.

موعد تقديم مسار الحج الالكتروني 1440

بدأ تقديم مسار الحج الالكتروني 1440 بالفعل منذ عدة أيام، ويستمر لمدة شهر كامل، والجدير بالذكر أن تسجيل مسار الإلكتروني هو الطريقة الوحيدة حاليا للتسجيل في حملات الحج المجانية للمواطنين السعوديين، ويجب ملي الخانات المطلوبة بجميع البيانات والتأكد من صحتها حتي لا يتم رفض التسجيل.

تسجيل حج الداخل 1440

الدخول علي موقع مسار الإلكتروني لحجاج الداخل

إدخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة

إختبار الخدمة المناسبة للمتقدم

إستكمال عملية الحجز

دفع قيمة الحجز المطلوبة

استلام تصريح حج الداخل

اسعار حملات الحج 1440

الحج العام إمكانية السكن في أبراج منى

إمكانية التنقل جواً

إمكانية السكن في مكة ذات قيمة مضافة

توفير خدمات إضافية لتلبية احتياجات الحاج 6.833: 15.514 ريال الحج منخفض التكلفة تتيح السكن في مخيمات منى

تتيح النقل برا في الذهاب والعودة إلى مدينة الحاج التي يقيم بها

إمكانية التنقل بين المشاعر عبر قطار المشاعر. 3.829 :5.456 ريال . الحج الميسّر تكلفته ثابتة

إمكانية المبيت خارج مشاعر منى في عمارات معتمدة

وجود تسهيلات التنقل عبر قطار المشاعر 3.638 ريال

باقات الخدمات الإضافية لحجاج الداخل