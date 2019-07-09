حملات الحج المخفضة للسعوديين| رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 كيفية التسجيل عبر haj.gov.sa وأسعار الحملات والباقات الإضافية “الحج العام ومنخفض التكلفة والميسر”

نتابع معكم كافة التفاصيل حول حملات الحج المخفضة للسعوديين داخل المملكة العربية السعودية، والتي يسعي إليها الحجاج من جميع بلاد العالم لآداء فريضة الحج عند بيت الله الحرام، وقد بدأ سكان المملكة في البحث عن مسار الحج الالكتروني 1440 لحجاج الداخل haj.gov.sa وكيفية التسجيل عبر موقع وزارة الحج والعمرة بالرابط المباشر والرسمي، حيث تنطلق أولي رحلات وقوافل الحج في نهاية شهر يوليو الجاري، ويستعد المواطنون داخل السعودية وخارجها لآداء مناسك الحج، تابع هذه المقالة للمزيد حول رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 وكيفية التسجيل.
رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440
يمكنكم عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 التسجيل والحجز في موسم الحج للسنة الهجرية الحالية، ويمكنكم عبر اللينك الرسمي التعرف على البرامج المخصصه للحج والشركات الرسميه التي قامت بالمشاركة في خدمات حجاج الداخل للموسم الحالي.
كيفية التسجيل في حملات الحج المخفضة للسعوديين “مسار”
- الدخول علي رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440
- كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة مثل الاسم ورقم الهوية وغيرهم
- تحديد باقة الحج المناسبة
- طلب الفاتورة على أن ترفع البيانات لوزارة الداخلية بعد السداد.
- طباعة التصريح بالحج.
- أرسال كافة بيانات المتقدم لشركة الحج من أجل تنظيم كافة الإجراءات.
موعد تقديم مسار الحج الالكتروني 1440
بدأ تقديم مسار الحج الالكتروني 1440 بالفعل منذ عدة أيام، ويستمر لمدة شهر كامل، والجدير بالذكر أن تسجيل مسار الإلكتروني هو الطريقة الوحيدة حاليا للتسجيل في حملات الحج المجانية للمواطنين السعوديين، ويجب ملي الخانات المطلوبة بجميع البيانات والتأكد من صحتها حتي لا يتم رفض التسجيل.
تسجيل حج الداخل 1440
- الدخول علي موقع مسار الإلكتروني لحجاج الداخل
- إدخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة
- إختبار الخدمة المناسبة للمتقدم
- إستكمال عملية الحجز
- دفع قيمة الحجز المطلوبة
- استلام تصريح حج الداخل
اسعار حملات الحج 1440
|الحج العام
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|6.833: 15.514 ريال
|الحج منخفض التكلفة
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|3.829 :5.456 ريال .
|الحج الميسّر
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|3.638 ريال
باقات الخدمات الإضافية لحجاج الداخل
|باقة ضيافة (1)
|ما بين (7561-8161) ريال
|السكن بمكة المكرمة
|باقة ضيافة (2)
|ما بين (7310 – 7910) ريال
|السكن بمكة المكرمة
|باقة ضيافة (3)
|ما بين (6508- 7108) ريال
|السكن بمكة المكرمة
|باقة ضيافة (4)
|ما بين (5708 -6308) ريال
|السكن في مكة المكرمة
|باقة ضيافة (1 أبراج)
|11905 ريال
|السكن في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية
|باقة اقتصادي 1 برنامج حج مخفض التكلفة
|ما بين (3447- 4797) ريال
|يقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات
|باقة اقتصادي 2 برنامج الحج الميسر
|3465 ريال
|توفير مساكن للحجاج بمكة المكرمة وفي مشعر عرفات
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