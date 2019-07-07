حملات الحج المخفضة للسعوديين 1440 | التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وحملات أبراج منى

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، وذلك أول ذو القعدة، وسيظل التسجيل مفتوحًا حسب الأماكن الشاغرة حتى يوم 7 ذي الحجة القادم، ويمكن لجميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية الحصول على تصاريح الحج، إذ تم تدشين الموقع بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويمكن إتمام إجراءات حجز حج الداخل من خلال موقع المسار الإلكتروني، وهو الطريقة الشرعية الوحيدة لحجز الحج، إذ لم يعد يُقبل أية حجوزات من المكاتب، ومن المتوقع أن يكون الإقبال كبيرًا على الحج المخفّض والميسّر، لذا نعرض لكم حملات الحج المخفّضة للسعوديين 1440.

ويمكنكم من خلال مقالنا التعرف على حملات الحج الميسّرة، ورابط وطريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، وآخر الأخبار في هذا الشأن، فتابعوا معنا السطور القادمة.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

أكد محمد سعد القرشي عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، في تصريحات نشرتها جريدة الرياض أن:

موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز، كما تم تطوير السيرفر الخاص بالتسجيل في المسار الإلكتروني؛ إذ توفر وزارة الحج والعمرة دعمًا فنيّا للتعامل باحترافية عالية مع بوابة التسجيل.

شرح التسجيل على رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يمكنكم الآن التسجيل على رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من خلال:

وبعدها عليكم اتباع الخطوات الواردة في الفيديو التالي:

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أفضل حملات الحج 1440

هناك ثلاث برامج للحج الداخلي هي:

البرنامج عام.

البرنامج منخفض التكلفة.

البرنامج الميسّر.

عدد حملات حج الداخل 193 عدد باقات برامج الحج 2 أقل سعر 3.465 ريال أعلى سعر 11.905 ريال عدد مقاعد شريحة الأبراج 12.052 عدد مقاعد البرنامج العام 184.341 عدد مقاعد البرنامج متخفض التكلفة 26.146 عدد مقاعد البرنامج الميسر 10.000 عدد المقاعد الكلي 232 ألف

أسعار حملات الحج 1440

البرنامج المميزات السعر برنامج الحج العام * متعدد الشرائح من حزم الخدمات الأساسية.

* خيارات السكن في أبراج منى والنقل الجوي والسكن في مكة ذات قيمة مضافة.

* خدمات إضافية لتلبية احتياجات الحاج. 6.833 ريال سعودي – 15.514 ريال سعودي. برنامج الحج منخفض التكلفة * برنامج يتميز بعدد من الخيارات شاملة السكن في مخيمات منى، وكذلك النقل برًا في الذهاب والعودة إلى مدينة الحاج.

* التنقل بين المشاعر من خلال قطار المشاعر. 3.829 ريال سعودي – 5.456 ريال سعودي. برنامج الحج الميسّر * برنامج تكلفته ثابتة.

* يوجد خيار المبيت خارج مشاعر منى في عمارات معتمدة.

* تسهيلات في التنقل عبر قطار المشاعر والسعر ثابت. 3.638 ريال سعودي

أبراج منى

حملات الحج في أبراج منى واحدة من أهم الحملات، والمتاحة على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وهي أبراج يمكنها استيعاب ما يقارب 11.872 حاج، وتتميز بأنها قريبة من جسر الجمرات، وهم 6 أبراج تم توزيعهم على 6 شركات هي:

شركة حملة المحمل. شركة السلام المتحدة. شركة المحيميد للحج. شركة حج. شركة سيف الإسلام. شركة قافلة الإتمام.

تصريح الحج

تم إصدار تصريح الحج لبعض الحملات، وتمكّن أصحابها بالفعل من طباعة تصاريح الحج، بينما لم يتم إصدار تصاريح الحملات الأخرى، وفور ظهورها سنوافيكم بذلك.