بالتفصيل| خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني 1440 لحجاج الداخل الذي ينطلق صباح غداً

تكثر عمليات البحث الآن حول رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والذي سوف يفتح أبوابه يوم غداً الخميس الموافق الأول من شهر ذي القعدة 1440، 4 يوليو 2019، ويُفتح التسجيل للمواطنين والمقيمين الراغبين في اداء مناسك الحج في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ويتم التقديم والتسجيل فقط عبر بوابة المسار الإلكتروني المخول لها ذلك فقط عبر وزارة الحج والعمرة، وتتيح البوابة خدمة الحجز والحصول على التصريح الصحيح للحج.

خطوات التسجيل على المسار الإلكتروني 1440هـ

نقدم لكم دليل استرشادي حول كيفية التسجيل في المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة اتبع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى بوابة المسار الإلكتروني من هنا.

ادخل اسم المدينة وتحديد عدد الحجاج من الذكور والإناث.

ويمكنك البحث واخيار منشأة الحج ما إذا كان عام أو منخفض التكلفة أو ميسر.

وكما تتيح لك بوابة المسار الإلكتروني اختيار موعد العودة من الحج وما إذا كنت ترغب في التعجيل أو الـتأخير.

بعد الانتهاء تقوم بالغضط على زر إرسال.

سوف تظهر لك نتائج البحث بحزم متنوعة لمنشأت الحج اختر المناسب منها ثم اضعط على احجز.

ولتسجيل الحجز قم بإدخال بيانات الحاج الرئيسية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ثم النقر على إرسال.

ستصلك رسالة نصبة عبر الجوال تحوى رمز التحقق قم بإدخالها.

وبعد الانتهاء قم بإدخال بيانات الحجاج الإضافيين من رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وتاريخ الولادة للذكور وللإناث وصلة القرابة ورقم هوية المحرم.

في حال كان الحاج إنثى بدون محرم بيمكنها الحج مع منشأت الحج التي تقدم خدمة الحج بدون محرم.

وتسهل بوابة المسار الإلكتروني تقديم الاضحية للحجاج حيث تقدم خدمة شراء الأضحية.

لإتمام التسجيل قم بالاطلاع على الشروط والأحكام واضغط على موافق وهكذا تكون أتممت عملية الحجز المبدئي.

بعد ذلك تتولى وزارة الداخلية السعوية مراجعة البيانات والتأكد من احقية المتقدم بالحج وتقوم بإرسال رسائل بالموافقة أو الرفض عبر الهواتف المحمولة، بإذا وصلتلك رسالة بالقبول قم بزيارة المسار الإلكتروني واختر الاستعلام عن الحجز، وذلك لإستكمال الحجز النهائي، وإصدار فاتورة بقيمة الحجز لتقوم بسدادها من خلال الخدمات المصرفية في البنوك من خلال اختيارك مدفوعات وزارة الحج والعمرة وعند السداد تكون قد اتممت عملية الحجز بنجاح.

وأعلنت الوزارة أنها خصصت 230 ألف مقعد في موسم الحج هذا العام لحجاج الداخل، كما صرحت الوزارة بأنها تتوقع ولوج ما يصل إلى مليون زائر على موقع المسار الإلكتروني، لذا أعدت الوزارة العدة وقامت بتجهيز الموقع وتقوية السيرفرات الخاصة به وذلك لكي يتحمل الضغط الكبير الذي سوف يحدث عليه بمجرد إطلاق خدمة المسار الإلكتروني 1440هـ، كما جهز وزارة الحج والعمرة خدمة دعم فني متكامل وعلى مستوى عالي من الإحترافية لكي يساعد المسجلين.