” أبشر جديد” تعرف على الرابط الجديد لمنصة أبشر أفراد و أعمال وجميع الخدمات ستكون عبر الرابط الجديد

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام عن الرابط الجديد لمنصة أبشر أفراد وأعمال، التي يستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم على مستوي المملكة العربية السعودية، اعتباراً من أمس الجمعة الموافق 5/7/2019 ميلادي، ونحن من خلال هذا المقال نقدم لكم خدمة تغير البريد الإلكتروني الجديد للمنصة عن طريق خطوات سهلة وبسيطة لكي تستطيعوا الحصول على خدمات منصة أبشر أفراد وأعمال، ونتمنى أن ينال المقال على إعجابكم.

أعلنت منصة أبشر أنه اعتباراً من أمس الجمعة، سيصبح الدخول إلي جميع الخدمات للمنصة عبر الرابط الجديد فقط من خلال الرابط التالي

كيف يمكنك تغير البريد الإلكتروني الذي سجلته عل المنصة؟

خطوات تغير البريد الإلكتروني.

قم بتسجيل دخولك على البوابة. أختر الخدمات الإلكترونية . أختر حسابي. اختر تحرير بيانات المستخدم. أنقر على ضبط تعديل البريد الإلكتروني. بعد الانتهاء من هذه الخطوات أنقر على زر التعديل ليتم حفظ بريدك الإلكتروني الجديد.

أرغب في التسجيل على البوابة والصفحة غير متاحة؟

حاول مرة أخري في وقت لاحق فقد يكون النظام مشغولاً ويكون متاحاً في وقت أخر.

لا أستطيع إتمام عملية التسجيل وظهرة لك رسالة أعد المحاولة ؟

إذا لم تستطع إكمال عملية التسجيل وظهرت لك رسالة أعد المحاولة لاحقاً حاول في وقت لاحق قد تكون المنصة عليها ضغط من المستخدمين حاول في وقت أخر قد تكون متاحة.

وفي نهاية المقال نرجو أن نكون قد قدمنا لكم معلومة صحيحة ومفيدة.