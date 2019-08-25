 التخطي إلى المحتوى

خبر سار.. السعودية: إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة

كتب سعيد موسىفي آخر تحديث
خبر سار.. السعودية: إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة
المؤسسة العامة للتقاعد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد أنه تم إيداع المعاش التقاعدي، وأيضا إيداع بدل غلاء المعيشة ، وذلك في إيداع نقدي واحد عن شهر أغسطس الجاري، ودعت المواطنين الذين لديهم حساب لدى البنك التوجه وصرف الدعم .

خطوات التأكد من إيداع المعاش

دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة من التوجه لحساباتهم البنكية واتباع أي من هذه الخطوات الآتي ذكرها :

  • التأكد من الحساب لدى البنك وأنه ما زال ساريا .
  • الاتصال على مركز الاتصال وذلك عبر الأرقام التالية : ( 920014000 – 8001248889 ).
  • الاستفسار على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
  • التواصل مع خدمة العناية بالعملاء عن طريقة ذلك الرابط : www.pension.gov.sa

تعريف المتقاعد

وهو الشخص الموظف لدى الدولة سواء كان ( مدنيا ) أو ( عسكريا ) وانتهت مدة خدمته ، وتم تخصيص له طبقا لأنظمة التقاعد بالمملكة العربية السعودية معاشا تقاعديا عما قضاه من فترة في خدمة البلاد.

مراجعة الحسابات

أوضحنا سابقا طرق وخطوات التأكد من إيداع الدعم للمستفيدين ، وحثت مؤسسة التقاعد أن من يجد مشكلة في حسابه عليه التواصل جديا مع البنوك.

سوف يهمك:

عن الكاتب

سعيد موسى

محرر صحفي أهوى كتابة الأخبار المحلية والعالمية، وكل ما يزيد وعي المواطن ويجعله على دراية بكل ما يدور حوله من أحداث

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.