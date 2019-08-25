خبر سار.. السعودية: إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد أنه تم إيداع المعاش التقاعدي، وأيضا إيداع بدل غلاء المعيشة ، وذلك في إيداع نقدي واحد عن شهر أغسطس الجاري، ودعت المواطنين الذين لديهم حساب لدى البنك التوجه وصرف الدعم .

خطوات التأكد من إيداع المعاش

دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة من التوجه لحساباتهم البنكية واتباع أي من هذه الخطوات الآتي ذكرها :

التأكد من الحساب لدى البنك وأنه ما زال ساريا .

الاتصال على مركز الاتصال وذلك عبر الأرقام التالية : ( 920014000 – 8001248889 ).

الاستفسار على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

التواصل مع خدمة العناية بالعملاء عن طريقة ذلك الرابط : www.pension.gov.sa

تعريف المتقاعد

وهو الشخص الموظف لدى الدولة سواء كان ( مدنيا ) أو ( عسكريا ) وانتهت مدة خدمته ، وتم تخصيص له طبقا لأنظمة التقاعد بالمملكة العربية السعودية معاشا تقاعديا عما قضاه من فترة في خدمة البلاد.

مراجعة الحسابات

أوضحنا سابقا طرق وخطوات التأكد من إيداع الدعم للمستفيدين ، وحثت مؤسسة التقاعد أن من يجد مشكلة في حسابه عليه التواصل جديا مع البنوك.