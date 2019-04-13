خدمات الجوازات الإلكترونية عبر بوابة أبشر جوازات وموقع وزارة الداخلية السعودية

لازلنا نستعرض سوياً أبرز الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية السعودية عبر موقعها الإلكترونية بعد إطلاق بوابة أبشر خدمات واليوم وبعد أن استعرضنا سويا في مقالات سابقة خدمات بوابة أبشر خدمات من هنا: رابط بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية | مخالفات المرور وخدمات الجوازات وكذلك استعرضنا طريقة الإستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة أبشر أعمال المرور الاستعلام عن مُخالفات المرور برقم الهوية أو الإقامة عن طريق بوابة أبشر خدمات وموقع وزارة الداخلية السعودية والعديد من الخدمات الأخرى المُتعلقة بالمرور اليوم نستعرض خدمات الجوازات عبر بوابة أبشر جوازات.

خدمات الجوازات الإلكترونية بوابة أبشر جوازات

يمكنكم الإطلاع والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية عبر بوابة أبشر جوازات وذلك بزيارة موقع بوابة أبشر والدخول إلى التبويب الخاص بـ الإدارة العامة للجوازات من هذا الرابط والإستفادة من كافة خدمات الجوازات كذلك ستجدون إمكانية الحصول على إجابات لأبرز الأسئلة الشائعة سواء كانت للمواطنين أو المُقيمين كذلك يمكنك التقديم لإصدار جواز إلكتروني جديد

الخدمات التي تُقدمها مكاتب الجوازات

هذا وتقدم مكاتب الجوازات المُختلفة العديد من الخدمات والتي يمكنك التعرف عليها بمجرد الدخول لـ موقع المديرية العامة للجوازات موقع وزارة الداخلية ومن تلك الخدمات نذكر منها:

إصدار تأشيرة خروج وعودة وإلغاؤها. إصدار تأشيرة خروج نهائي وإلغاؤها. إصدار بطاقات الإقامات وتجديدها. نقل المعلومات جواز العمالة المنزلية. تسجيل بصمات العمالة المنزلية. طباعة الإقامة المصدرة أو المجددة عبر خدمة أبشر.

عناوين وأرقام تليفونات شُعب الجوازات المُختلفة ومواعيد العمل

هذا ويمكنكم معرفة عناوين وأرقام تليفونات شُعب الجوازات المُختلفة وكذلك مواعيد العمل الخاصة بتلك الشُعب طبقا لكل منطقة من خلال الرابط التالي شعب الجوازات موقع المديرية العامة للجوازات بوابة أبشر جوازات تسهيلا عليكم جئنا إليكم بكل مايخص شعب الجوازات المُختلفة طبقا للمناطق فيما يلي

المدينة / المنطقة اسم المكتب الموقع رقم الإتصال المستفيد أوقات الدوام – فترة صباحية أوقات الدوام – فترة مسائية الرياض شعبة الخدمات الإلكترونية بحي الرمال طريق الرياض – الدمام السريع- مزاد السيارات الدولي 112573597 رجال / نساء من 7ص إلى 3م طوال أيام الأسبوع حتى الخميس من 4م إلى 10م طوال أيام الأسبوع الرياض شعبة الخدمات الإلكترونية بمجمع صحارى- قسم نساء فقط سوق صحارى بالرياض 114057000 البصمة للنساء فقط من 8:30ص إلى 3م طوال أيام الأسبوع حتى الخميس من 3:40م إلى 10م طوال أيام الأسبوع جدة / منطقة مكة المكرمة جوازات الكندرة جوازات جدة- حي الشرفية 0126315858 رجال– نساء من 7:30ص إلى 2:30م عدا الجمعة والسبت لايوجد جدة / منطقة مكة المكرمة شعبة الخدمات الإلكترونية بمركز الصناعية الثانية جنوب جدة إدارة المدن الصناعية 0126080456 خاص بالشركات والمنشآت من 7:30ص إلى 2:30م عدا الجمعة والسبت لايوجد جدة / منطقة مكة المكرمة شعبة الخدمات الإلكترونية بمركز التحلية التجاري شارع التحلية العام داخل المركز – الدور الثاني – البوابة رقم 3 0122635001 رجال- نساء من 9ص إلى 2م عدا الجمعة والسبت من 4 عصرا إلى 10م جدة / منطقة مكة المكرمة شعبة الخدمات الإلكترونية مركز الصيرفي مول تقاطع شارع التحلية مع الستين داخل المركز – الدور الثاني – مداخل المواقف العلوية 0122843112 رجال من 9ص إلى 2م عدا الجمعة والسبت من 4 عصرا إلى 10م جدة / منطقة مكة المكرمة شعبة الجوازات الإلكترونية بمركز الرد سي مول سوق الرد سي مول – الدور الثاني – البوابة 1 – رجال – نساء من 9ص إلى 2م من 4 عصرا إلى10 م طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت

تابعونا لمزيد من التفاصيل بشأن خدمة أبشر جوازات وموقع المديرية العامة للجوازات بوابة أبشر خدمات الجوازات وموقع وزارة الداخلية السعودية.

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