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خدمات الجوازات الإلكترونية عبر بوابة أبشر جوازات وموقع وزارة الداخلية السعودية

كتب أحمد آخر تحديث

لازلنا نستعرض سوياً أبرز الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية السعودية عبر موقعها الإلكترونية بعد إطلاق بوابة أبشر خدمات واليوم وبعد أن استعرضنا سويا في مقالات سابقة خدمات بوابة أبشر خدمات من هنا: رابط بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية | مخالفات المرور وخدمات الجوازات وكذلك استعرضنا طريقة الإستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة أبشر أعمال المرور الاستعلام عن مُخالفات المرور برقم الهوية أو الإقامة عن طريق بوابة أبشر خدمات وموقع وزارة الداخلية السعودية والعديد من الخدمات الأخرى المُتعلقة بالمرور اليوم نستعرض خدمات الجوازات عبر بوابة أبشر جوازات.

خدمات الجوازات الإلكترونية بوابة أبشر جوازات

يمكنكم الإطلاع والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية عبر بوابة أبشر جوازات وذلك بزيارة موقع بوابة أبشر والدخول إلى التبويب الخاص بـ الإدارة العامة للجوازات من هذا الرابط والإستفادة من كافة خدمات الجوازات كذلك ستجدون إمكانية الحصول على إجابات لأبرز الأسئلة الشائعة سواء كانت للمواطنين أو المُقيمين كذلك يمكنك التقديم لإصدار جواز إلكتروني جديد 

الخدمات التي تُقدمها مكاتب الجوازات

هذا وتقدم مكاتب الجوازات المُختلفة العديد من الخدمات والتي يمكنك التعرف عليها بمجرد الدخول لـ موقع المديرية العامة للجوازات موقع وزارة الداخلية ومن تلك الخدمات نذكر منها:

  1. إصدار تأشيرة خروج وعودة وإلغاؤها.
  2. إصدار تأشيرة خروج نهائي وإلغاؤها.
  3. إصدار بطاقات الإقامات وتجديدها.
  4. نقل المعلومات جواز العمالة المنزلية.
  5. تسجيل بصمات العمالة المنزلية.
  6. طباعة الإقامة المصدرة أو المجددة عبر خدمة أبشر.

عناوين وأرقام تليفونات شُعب الجوازات المُختلفة ومواعيد العمل

هذا ويمكنكم معرفة عناوين وأرقام تليفونات شُعب الجوازات المُختلفة وكذلك مواعيد العمل الخاصة بتلك الشُعب طبقا لكل منطقة من خلال الرابط التالي شعب الجوازات موقع المديرية العامة للجوازات بوابة أبشر جوازات تسهيلا عليكم جئنا إليكم بكل مايخص شعب الجوازات المُختلفة طبقا للمناطق فيما يلي

المدينة / المنطقةاسم المكتبالموقعرقم الإتصالالمستفيدأوقات الدوام – فترة صباحيةأوقات الدوام – فترة مسائية
الرياضشعبة الخدمات الإلكترونية بحي الرمالطريق الرياض – الدمام السريع- مزاد السيارات الدولي112573597رجال / نساءمن 7ص إلى 3م طوال أيام الأسبوع حتى الخميسمن 4م إلى 10م طوال أيام الأسبوع
الرياضشعبة الخدمات الإلكترونية بمجمع صحارى- قسم نساء فقطسوق صحارى بالرياض114057000البصمة للنساء فقطمن 8:30ص إلى 3م طوال أيام الأسبوع حتى الخميسمن 3:40م إلى 10م طوال أيام الأسبوع
جدة / منطقة مكة المكرمةجوازات الكندرةجوازات جدة- حي الشرفية0126315858رجال– نساءمن 7:30ص إلى 2:30معدا الجمعة والسبتلايوجد
جدة / منطقة مكة المكرمةشعبة الخدمات الإلكترونية بمركز الصناعية الثانيةجنوب جدة إدارة المدن الصناعية0126080456خاص بالشركات والمنشآتمن 7:30ص إلى 2:30معدا الجمعة والسبتلايوجد
جدة / منطقة مكة المكرمةشعبة الخدمات الإلكترونية بمركز التحلية التجاريشارع التحلية العام داخل المركز – الدور الثاني – البوابة رقم 30122635001رجال- نساءمن 9ص إلى 2م عدا الجمعة والسبتمن 4 عصرا  إلى 10م
جدة / منطقة مكة المكرمةشعبة الخدمات الإلكترونية مركز الصيرفي مولتقاطع شارع التحلية مع الستين داخل المركز – الدور الثاني – مداخل المواقف العلوية0122843112رجالمن 9ص إلى 2م عدا الجمعة والسبتمن 4 عصرا  إلى 10م
جدة / منطقة مكة المكرمةشعبة الجوازات الإلكترونية بمركز الرد سي مولسوق الرد سي مول – الدور الثاني – البوابة 1رجال – نساءمن 9ص إلى 2ممن 4 عصرا  إلى10 م طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت

تابعونا لمزيد من التفاصيل بشأن خدمة أبشر جوازات وموقع المديرية العامة للجوازات بوابة أبشر خدمات الجوازات وموقع وزارة الداخلية السعودية.

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عن الكاتب

أحمد

مهندس مصري مهتم بالسياسة و الأخبار , وأجد متعة في كتابة الأخبار وحيثيات القوانين بجانب عملي

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