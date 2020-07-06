خدمات شركة سمارت لينك السعودية ومعلومات عن رواتب سمارت لينك 2020

تعتبر شركة سمارت لينك واحدة من أهم الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية ومنذ أن انطلقت الشركة في عام 2006 واستطاعت توفير مجموعة كبيرة من فرص العمل للشباب ذوي الخبرة في المملكة، وقد بلغ إجمالي موظفي شركة سمارت لينك هذا العام حوالي 6000 موظف، وأنجزت عدد كبير من المشاريع واستطاعت أيضًا أن تحصل على عشرات الجوائز في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ما هي شركة سمارت لينك

تقدم شركة سمارت لينك الكثير من الخدمات فهي واحدة من مراكز الاتصالات التي استطاعت الاستعانة بعمالة عربية وعمالة أجنبية مدربة وعلى خبرة واسعة، كما أن لها الخبرات الطويلة في مجال التدريب سواء في المملكة العربية السعودية أو في مصر، ولها عدد كبير من الفروع، والمقر الأساسي لشركة سمارت لينك هو مدينة الرياض العاصمة السعودية.

وتدعم شركة سمارت لينك رؤية المملكة 2030 التي انتهجتها المملكة من أجل عمل إصلاحات اقتصادية مميزة في كافة القطاعات مما يرفع من شأن المملكة، وسعت ودعمت الشركة الكثير من العمالة العربية والأجنبية ووفرت لهم وظائف مميزة برواتب أيضًا مميزة.

خدمات سمارت لينك

وهناك الكثير من الخدمات التي استطاعت شركة سمارت لينك السعودية توفيرها بالفعل على أرض الواقع لكل من يتعامل معها، فإلى جانب أنها تقدم مراكز الاتصال داخل المواقع والاتصالات الخارجية والثنائية اللغة فقد استطاعت في فترة قصيرة أن تقدم الخدمات التالية:

توفر شركة سمارت لينك الحلول التشغيلية إلى الشركات وأيضًا خدمات الدعم الفني في مجال الاتصالات.

تقدم الشركة خدمات إدارة القوى العاملة، كما أنها توفر العديد من الخدمات التي تتعلق بالتشغيل وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

متاح من شركة سمارت خدمات الصيانة على مدار اليوم بالإضافة إلى كافة الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.

مساعدة كافة العملاء على تطوير وتنمية المهارات وبالتالي زيادة في مستوى الأداء وذلك بالخبرات الواسعة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

كم رواتب سمارت لينك السعودية

تختلف رواتب سمارت لينك بحسب المسمى الوظيفي وأيضًا بحسب المجال الذي يعمل فيه الموظف، ولكن موظفي خدمة العملاء على سبيل المثال تصل رواتبهم إلى خمسة آلاف ريال سعودي، بينما تصل رواتب رؤساء الفرق إلى حوالي 7000 ريال سعودي، بينما مشرفي المراكز تصل رواتبهم إلى 8000 ريال سعودي.