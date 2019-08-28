خدمات نظام نور الإلكتروني ومميزاته

نظام نور هو بمثابة خطوة فعلية للمؤسسات التربوية للانتقال من مرحلة النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني،فمن خلال منصة نور يسهل جمع كافة المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم ،فنظام نور يعدّ حلقة الوصل بين الطلاب و المعلمين ومدراء المدارس وأولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المدارس السعودية بالخارج.

خدمات نظام نور

يتم من خلاله معرفة نتائج الطلاب بكل مراحلها التعليمية من جميع المدارس .

يمكن لأولياء الأمور الوصول إلى درجات أبناءهم ومعرفة التحسن الدراسي من خلال برنامج الإرسال .

يقدم نظام نور نتائج الطلاب بعد تدقيقها إلكترونيًا لضمان حصول كل طالب على درجته الصحيحة.

يتم من خلال نظام نور تسجيل طلاب الصف الأول بشكل إلكتروني.

مميزات نظام نور

يُمكن لأولياء الأمور الدخول على نظام نور وإتباع الخطوات الخاصة بالتسجيل ومن ثم طباعتها وتقدم للمدرسة ، مما يجعل الطالب مدرج اسمه على نظام نور ومسجل به ،ويأخذ الطالب رقمًا مخصصًا له ليتمكن من الدخول إلى ملفه الشخصي بسرية تامة مع الأهل .

كما يقدم نظام نور الإلكتروني خدمة تسجيل الطلاب من أول مرحلة الروضة وحتى مرحلة الثانوية، بإدخال جميع الأوراق المطلوبة للتقديم ومن ثم نظام القبول في المدارس السعودية حسب المدراس المتوفرة في كل منطقة سكنية .

يتحكم نظام نور في معلومات الطلاب وإعدادات التسجيل التي يقوم بها مدير الاختبارات والقبول والمسئولين المعنيين بعملية القبول .