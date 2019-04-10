وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أتاحت خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب لكي يستطيع كافة المستفيدين الحصول علي معاشات الضمانية من وكالة الضمان بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية بتفعيل تلك الخدمة من اجل أن يبحث كل مواطن سعودي برقم السجل المدني ورقم الطلب عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة وكذلك الاطلاع علي حالة الطلب الخاص بالمستفيد وهل تمت دراسة حالته من قبل الوزارة المخولة بالموافقة علي جميع طلبات قوائم الانتظار من كافة الفئات المستحقة للمساعدات المالية من الضمان الاجتماعي.

خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

نرفق لحضراتكم الرابط الالكتروني لخدمة الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب حتي يستطيع الجميع الاطلاع علي بياناتهم الشخصية وغيرها من الأمور الأخري المتعلقة بتاريخ موعد صرف المبالغ المقطوعة الضمانية، كما يمكن الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من اجل التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي عن طريق النت، الكثير من الخدمات الأخري يمكن من خلال بوابة مكتب العمل السعودي متابعة الطلبات المقدمة للوزارة و تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل وغيرها من الأمور الأخري التي سوف نقوم بتوضيحها لحضراتكم في المستقبل القريب بأذن الله.

خدمات وزارة العمل السعودي متعددة يمكن أيضا لمستفيدي الضمان الدخول في برنامج حساب مواطن حيث وفرت لهم الوزارة مبالغ مالية حتي يستطيعوا هؤلاء المواطنين دفع فواتير الكهرباء والمعيشة بكل سهولة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل السعودي والتي من خلالها يمكن الاستعلام عن مستفيدي الضمان برقم الهوية، وختاما يمكن معرفة أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة بكل سهولة من خلال الرابط الموضح لحضراتكم بعالية نتمنى للجميع التوفيق.

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