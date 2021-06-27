خدمة طباعة تصريح الحج إلكترونيًا عبر منصة أبشر

بعد إعلان نتائج الفرز لطلبات موسم الحج لهذا العام 1442هـ والذي تم حصره للعام التالي على التوالي بحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين من كل الجنسيات، بسبب جائحة كورونا العالمية، أتاحت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية خدمة طباعة تصريح الحج إلكترونيًا عبر المنصة عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد عليها، حيث قالت أبشر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “اطبع التصريح الخاص بك أو بأفراد أسرتك والمكفولين لديك بكل سهولة وأمان”.

طباعة تصريح الحج إلكترونيًا

كيفية الوصول إلى خدمة طباعة تصريح الحج إلكترونيًا عبر أبشر

ويمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر.

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بطالب الحصول على الخدمة.

الدخول إلي خدماتي.

ثم الضغط على خدمات.

الضغط على وزارة الحج.

طباعة تصريح الحج بواسطة الحاج.

كيفية الحصول على حساب خاص في أبشر

ويمكن للمستفيد الحصول على حساب خاص به على منصة أبشر والاستفادة بأكثر من 280 خدمة إلكترونية على مدار الساعة، ومنها طباعة تصريح الحج إلكترونيًا، وذلك وفق الإجراءات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر

اختيار تسجيل مستخدم جديد.

ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم.

بعد إتمام الخطوات المذكورة يتطلب من المستفيد تفعيل الحساب، ويتم ذلك إما:

عن طريق زيارة أجهزة الخدمة الذاتية.

أو عن طريق الحساب البنكي.

أو من خلال موظفي التفعيل بوحدات الأحوال المدنية أو الجوازات.

وبعد ذلك للاستفادة من خدمات منصة أبشر، يتم تفعيل الحساب بعد التسجيل، وذلك من خلال التبصيم، وأجهزة الخدمة الذاتية، حيث تصل للمستفيد رسالة نصية عبر هاتفه المحمول المسجل أثناء عملية التسجيل تتضمن كلمة مرور مؤقتة، ليدخل من خلالها إلى الحساب عند التوجه لأجهزة الخدمة الذاتية، واختيار تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور المؤقتة في خانة كلمة المرور.

ثم يتم إدخال المعلومات المطلوبة كل في حقولها الخاصة، مع التأكد من صحتها ثم إنشاء كلمة مرور بديلة عن كلمة المرور المؤقتة.