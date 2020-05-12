خدمة فرجت..طريقة سداد ديون السجناء إلكترونياً من خلال فرجت أبشر وزارة الداخلية

طريقة سداد ديون السجناء إلكترونياً عبر خدمة فرجت من خلال منصة أبشر، حيث أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية السجون أن خدمة فرجت ساهمت في فك كرب الكثير من المحكومين عليهم بالسجن في قضايا مالية، وبلغت قيمة المدفوعات والتبرعات التي جاءت عبر هذه الخدمة للإفراج عن المسجونين أكثر من 15 مليون ريال سعودي منذ بداية إطلاقها، ومازال تقديم الخير مستمر من قبل المواطنين والمقيمين الذين يساهمون في إسعاد أسرة بأكملها عند الإفراج عن شخص ذويهم سجن بسبب تراكم الديون عليه وتعثر في السداد.

خدمة فرجت أبشر

في وقت سابق حذرت وزارة الداخلية من ظهور تطبيق يحمل اسم فرجت لجمع المال، وهو تطبيق يتم إدارته من خارج المملكة وليس له أي صلة بالسعودية بل يحمل اسم كاذب، وتم إصدار بيان ضده، وأكدت المديرية العامة للسجون أن خدمة فرجت من خلال بوابة أبشر الإلكترونية فقط.

طريقة سداد ديون السجناء عبر خدمة فرجت

سجل دخول على منصة أبشر الإلكترونية.

اختر خدماتي، ثم حدد المديرية العامة للسجون.

اختر المنطقة والفئة.

عليك حفظ رقم الفاتورة، ثم قم بالسداد عبر خدمة سداد الإلكتروني.

سوف تقوم المديرية العامة للسجون بالإفراج عن الشخص المسجون فوراً حين يتم الدفع.

يذكر أن الداخلية أطلقت خدمة فرجت عبر منصة أبشر لمساعدة المحكوم عليهم في قضايا مالية غير الجنائية من أجل مد يد العون والإفراج عن المواطنين، ومن يتقدم بعمل الخير يجازيه الله خيراً.