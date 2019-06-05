خدمة فرجت لسداد ديون المديونين والسجناء الكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية

وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أطلقت خدمة إلكترونية جديدة حتي يستطيع جميع المواطنين والمقيمين المساهمة في سداد الديون علي المديونين والمسجونين، الذين محكوم عليهم بقضايا تتعلق بالأمور المادية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة فرجت برقم الهوية حتي يستطيع الجميع الاستعلام عنها بشكل إلكتروني، دون الحاجة للذهاب إلي مقار السجون من اجل دفع غرامة تفريج كربة سجين.

خدمة فرجت الإلكترونية تمكن جميع المستفيدين من خدمات نظام ابشر السعودي، بدفع الديون علي المواطنين المحكومين عليهم في القضايا المالية وتم تطبيق العقوبة عليهم وتبقي علي فترة حسبهم فترة قليلة، حيث يمكن لأي مواطن سعودي أو مقيم بان يقوم بتقديم طلب إلكتروني لمد يد العون لجميع المحكومين سواء كانوا سعوديين أو غير ذلك في كافة الجنسيات العربية والأجنبية.

خدمة فرجت لسداد ديون المديونين والسجناء

سوف نقدم لمتابعي موقع كلمة دوت أورج شرح وافي علي خطوات الاستعلام عن خدمة فرجة برقم الهوية من اجل سداد جميع المبالغ علي كافة السجناء فرجاء منكم متابعة الخطوات المبينة لكم علي النحو التالي.

الدخول علي رابط خدمة فرجت .

. تسجيل الدخول في موقع وزارة الداخلية.

اختيار منطقة السجن بجميع المحافظات علي مستوي المملكة العربية السعودية.

اختيار الجنسية .

اختيار نوع الجنس.

تحديد الحالة الاجتماعية.

عقب الانتهاء من أدخال البيانات علي موقع ابشر السعودي، سيوضح لكم الموقع الرسمي لوزارة الداخلية قيمة المبلغ الإجمالي المديون له المسجون، حيث أتاحت الوزارة إمكانية دفع المبلغ عبر قنوات البنوك السعودية التابعة لنظام السداد، وذلك من اجل البدء في إجراءات الإفراج عن السجين.