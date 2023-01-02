خصم 50% على جميع السلع في هايبر لولو Lulu بالسعودية

يضم هايبر لولو ماركت قسم متنوع من السلع الغذائية الطازجة والمبردة من لحوم ودواحن وأسماك بالإضافة إلى كل منتجات الأجبان والألبان والزيوت وكل ما تحتاج إليه ربة المنزل من السلع الغذائية لتقدم لأسرتها أشهى المأكولات.

عروض هايبر لولو ماركت على السلع الغذائية:

خصم على لحم شاه نعيمي سعودي كاملة بوزن من 14 إلى 18 كيلو بسعر 569 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي.

متوفر دجاج مجمد من التنمية بوزن 800 جرام عدد 10 قطع بسعر 116.95 ريال سعودي بدلا من 165 ريال سعودي.

يوجد روبيان مقشر بوزن كيلو جرام بسعر 59.90 ريال سعودي بدلا من 69.90 ريال سعودي.

متاح زيت نور دوار الشمس عدد 2 قطعة بوزن 1.5 لتر بالإضافة إلى 500 مل هدية بسعر 41.95 ريال سعودي بدلا من 52.95 ريال سعودي.

تخفيض على أرز تيجان سيلا بسمتي بوزن 10 كيلو جرام بسعر 53.95 ريال سعودي بدلا من 74.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر لولو Lulu بالسعودية:

متواجد شرائح سمك تونة بوزن كيلو جرام بسعر 19.90 ريال سعودي بدلا من 29.90 ريال سعودي.

معروض سمك ماكريل صغير بوزن كيلو جرام بسعر 6.90 ريال سعودي بدلا من 10.90 ريال سعودي.