خصم 50% على جميع السلع في هايبر لولو Lulu بالسعودية

يضم هايبر لولو ماركت قسم متنوع من السلع الغذائية الطازجة والمبردة من لحوم ودواحن وأسماك بالإضافة إلى كل منتجات الأجبان والألبان والزيوت وكل ما تحتاج إليه ربة المنزل من السلع الغذائية لتقدم لأسرتها أشهى المأكولات.
عروض هايبر لولو ماركت على السلع الغذائية:
- خصم على لحم شاه نعيمي سعودي كاملة بوزن من 14 إلى 18 كيلو بسعر 569 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي.
- متوفر دجاج مجمد من التنمية بوزن 800 جرام عدد 10 قطع بسعر 116.95 ريال سعودي بدلا من 165 ريال سعودي.
- يوجد روبيان مقشر بوزن كيلو جرام بسعر 59.90 ريال سعودي بدلا من 69.90 ريال سعودي.
- متاح زيت نور دوار الشمس عدد 2 قطعة بوزن 1.5 لتر بالإضافة إلى 500 مل هدية بسعر 41.95 ريال سعودي بدلا من 52.95 ريال سعودي.
- تخفيض على أرز تيجان سيلا بسمتي بوزن 10 كيلو جرام بسعر 53.95 ريال سعودي بدلا من 74.95 ريال سعودي.
تخفيضات هايبر لولو Lulu بالسعودية:
- متواجد شرائح سمك تونة بوزن كيلو جرام بسعر 19.90 ريال سعودي بدلا من 29.90 ريال سعودي.
- معروض سمك ماكريل صغير بوزن كيلو جرام بسعر 6.90 ريال سعودي بدلا من 10.90 ريال سعودي.
- متوفر روبيان مزارع طازج بوزن كيلو جرام بسعر 26.90 ريال سعودي بدلا من 32.90 ريال سعودي.
- خصم كبير على لحم خروف بربري مقطع بالعظم بوزن كيلو جرام بسعر 44.90 ريال سعودي بدلا من 64.99 ريال سعودي.
- متوفر دجاج الرضوى طازج بوزن 1.200 كيلو جرام بسعر 17.50 ريال سعودي بدلا من 23.25 ريال سعودي.
- متاح أضلاع لحم خروف إسترالي بوزن كيلو جرام بسعر 89.90 ريال سعودي بدلا من 115 ريال سعودي.
- يوجد لحم بقري باكستاني بالعظم بوزن كيلو جرام بسعر 20.90 ريال سعودي بدلا من 29.90 ريال سعودي.
- متاح برجر لحم بقري محلي بوزن كيلو جرام بسعر 36.90 ريال سعودي بدلا من 45.90 ريال سعودي.
- متواجد دجاج رضوى شيش طاووق طازج بوزن 400 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 15.70 ريال سعودي.
- متوفر دجاج كامل وطازج ومتبل من الرضوى بوزن 650 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 16.75 ريال سعودي.
- متاح جبنة رومي مصرية قديمة بوزن كيلو جرام بسعر 36.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي.
- متوفر ورق عنب يوناني بوزن كيلو جرام بسعر 23.90 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.