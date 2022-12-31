خصومات مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية

تخفيضات مكتبة جرير على الهواتف الذكية، تخصص مكتبة جرير العديد من الخصومات الهائلة على جميع أنواع الهواتف الذكية، فمتوفر بالعرض هواتف سامسونج، وابل، وهواوي، وفيفو وغيرهم الكثير، وسوف نتناول الخصومات المتوفرة الآن بالتفصيل.

خصومات مكتبة جرير

متواجد الآن خصم يصل إلى 33% على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3, سعة التخزين للجهاز 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام، متوفر بالعرض الهاتف باللون الأسود فقط، أصبح سعر الهاتف بعد الخصم الآن 4.549 ريال بدلاً من 6.799 ريال.

كما متاح خصم آخر يصل إلى 33% على هاتف شاومي 12 ليصبح السعر 2.399 ريال بدلاً من 3.599 ريال سعودي، الهاتف يتمتع بسعة تخزين كبيرة يصل إلى 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت رام ، متواجد بالعرض باللون الازرق، 5G، وفر بهذا التخفيض المتواجد على الهاتف مبلغ يصل إلى 1.200 ريال.

متوفر هاتف هواوي ميت اكس اس 2 بسعة تخزين 512 جيجا بايت 8جيجا بايت رام، متواجد باللون الأسود، 4G LTE, الخصم الذي تخصصة مكتبة جرير على هذا الجهاز يصل إلى 15% ليصبح السعر 6.799 ريال بعد أن كان السعر 7.999 ريال.