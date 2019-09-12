خطوات الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد وتاريخ انتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر

يبحث الآلاف من إخواننا المغتربين في السعودية عن خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة، ولعل هذا الموضوع لمن أهم المواضيع التي تخص المغتربين بشدة، وتقدم وزارة الداخلية السعودية هذه الخدمة بشكل سهل وسلس بطريقة إلكترونية لا تأخذ الكثير من الوقت من المواطن، وتستطيع أن تجد هذه الخدمة وخدمات كثيرة أخرى من خلال بوابة أبشر، ونحن في هذه المقالة من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” نوضح لكم رابط الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد، فتابعونا.







الإستعلام عن صلاحية الإقامة

يُعتبر موضوع صلاحية الإقامة لمن أكثر المواضيع التى تلاقي بحثاً على محرك البحث “جوجل” وعلى الموقع الرسمي لبوابة أبشر، فهذه الخدمة تخص المغتربين وهم كثر، ويجب على كل مغترب أن يجدد صلاحية إقامته فور انتهائها حتى لا يقع تحت المسائلة القانونية.







خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة

هناك عدة خطوات يجب على المغترب اتباعها حتى يتم له الإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة به، ونحن نشرح لكم الخطوات كالتالي:







زور منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

للخدمات الإلكترونية. اكتب رقم الإقامة الخاص بك والرمز المرئي ثم اضغط عرض.

الآن تستطيع أن تعرف جميع المعلومات الخاصة بإقامتك.

وأخيراً وليس بآخر نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق بسؤالك أو استفسارك، وسوف نرد عليكم فى أقرب وقت ممكن