خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 1441 برقم اللوحة عبر بوابة أبشر

الاستعلام عن المخالفات المرورية 1441 نقدمها اليوم حيث أنه أعلنت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن بدء تلقي طلبات المواطنين للاستعلام عن المخالفات المرورية للسيارات والدراجات البخارية عن طريق منصة أبشر التي أطلقتها مؤخراً وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين عبء الوقوف في الزحام والحرارة الشديدة، حيث يمكنك الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية وأنت في منزلك، وليس هذا فقط بل يمكنك أيضاً سداد قيمة المخالفات من خلال منصة أبشر بمنتهى السهولة واليسر.







كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 1441 برقم اللوحة

حان الآن الوقت للتعرف على مخالفاتك المرورية برقم اللوحة بشكل بسيط وميسر ووداعاً لضياع الوقت والجهد من أجل معرفة المخالفات المرورية للسيارات والدراجات البخارية، من خلال الخطوات التالية:







ادخل مباشرة على منصة أبشر.

ستظهر لك نافذة بها قسمين ” أفراد – أعمال”.

اختر أيقونة أفراد.

قم بتعبئة البيانات مثل اسم المستخدم، رقم الهوية، ورمز التحقق.

اضغط على زر ” عرض”.

ستظهر لك نافذة اختر منها الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم لوحة السيارة.

وأخيراً ستتعرف عن مخالفاتك المرورية، وبجانبها طرق سداد المبالغ المقررة للمخالفات.

خدمات منصة أبشر للمخالفات المرورية

تسعى الحكومة السعودية بتطوير المجتمع السعودي وتحسين مستوى المعيشة للأفضل من خلال توفير الوقت والجهد للعمل فقط من أجل النهوض بالمجتمع للأمام وتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي الذي سيثمر نجاحه في 2030.

ولهذا السبب تم إطلاق بوابة إلكترونية مميزة تسمى منصة أبشر التي وفرت الوقت والجهد للمواطنين السعوديين والوافدين في كافة محافظات المملكة، حيث تتيح لهم طرق الاستعلام عن مخالفات المرور، بالإضافة إلى سداد المبالغ المالية المقدرة للمخالفات المرورية عن طريق الدفع بالبطاقات الائتمانية والتي سيتم خصمها من الحساب المتوفر بالبنك دون ضياع الوقت أو الجهد.