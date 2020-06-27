خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي لمقيم في المملكة رابط أبشر الجوازات

من خلال هذا المقال سوف نتعرف علي طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي لمقيم في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر، والتمكن من معرفة الوقت المتاح للخروج النهائي من الأراضي السعودية دون وقوع مخالفة للموعد المحدد بالتأشيرة، وخاصة يتم فرض غرامة للمخالفين ومن يفوت موعد تأشيرة المغادرة، كما تنص القوانين علي أنه يجب المغادرة في موعد أقصاه شهرين، من التاريخ الصادر في تأشيرة الخروج النهائي.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

ويمكن للمقيم العودة إلي المملكة العربية السعودية بعد ذلك من خلال طريقتين أما عقد عمل جديد أو فيزا، وفي حالة مرور 60 يوم علي صدور تأشيرة الخروج النهائي ولم يغادر المقيم، يعرضه ذلك لدفع غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي ويلتزم بالسداد وبعد ذلك يغادر لبلده، ونستعرض معكم خطوات الاستعلام عن التأشيرة.

الدخول لمنصة أبشر الإلكترونية(www.absher.sa).

ثم اختيار خدمات الجوازات واختيار التأشيرات.

قم بكتابة البيانات المطلوبة وهي اسم صاحب التأشيرة، كما هو متواجد بجواز السفر.

يجب أن تكون التفاصيل مكتوبة بطريقة صحيحة دون تغيير.

وإدخال كل من (رقم الإقامة، والرقم الخاص بجواز السفر).

ثم مراجعة البيانات المدخلة، وسيتم عرض مدة صلاحية التأشيرة.

قم بحفظ البيانات وطباعتها.

استعلام عن خروج نهائي

كما يمكن الاستعلام عن خروج نهائي من خلال رقم الإقامة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية والذين يودوا الخروج بشكل نهائي من المملكة ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية :