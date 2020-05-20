خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم برقم الإقامة

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي من أكثر الأشياء التي تشغل عقول كافة المقيمين في المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من الموعد المحدد لمغادرة المملكة والعودة مجدداً إلى بلادهم، وأيضاً حتى لا يفرض عليهم عقوبة انتهاء صلاحية الإقامة، ويتم الاستعلام عنها بسهولة من خلال طريق خطوات بسيطة سنتعرف عليها في السطور التالية

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طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

من الممكن الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي من خلال الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من الرابط التالى ثم اتباع الخطوات الأتية:

الذهاب إلى قطاع الحوزات ثم القيام بتسجيل الدخول.

كتابة رقم الإقامة الخاص بك ثم الضغط على زر الاستعلام.

سننتقل إلى صفحة أخرى يظهر فيها جميع البيانات.

خطوات إستخراج تأشيرة خروج نهائي

في البداية يجب التأكد من عدم ارتكاب مخالفات مرورية في المملكة وفي حالة وجود المخالفات يجب سدادها ثم اتباع الخطوات التالية:

تعبئة الطلب الخاص بالخروج النهائي من المملكة ويجب التأكد من كتابة جميع البيانات بصورة صحيحة و مطابقة لجوزار السفر.

ختم الطلب بختم الكفيل وإلصاق صورة شخصية بقياس 6*6 في الطلب.

الذهاب مع الكفيل إلى مكتب العمل لمطابقة البصمة الشخصية وتسجيل بصمتك.

من الممكن العودة مرة أخري إلى أراضي المملكة بعد مرور شهرين من المغادرة.

طباعة تأشيرة الخروج النهائي

من الممكن بعد الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي طباعة التأشيرة من خلال موقع مقيم ويتم ذلك عن طريق اتباع الآتي:

الذهاب إلى موقع مقيم من خلال الرابط التالى.

الضغط على الزر الخاص بصلاحية التأشيرات.

من القائمة اختيار صلاحية التأشيرة.

إدخال رقم التأشيرة الخاص بك.

إدخال رمز التحقق الموجود في الصورة.

مراجعة كافة البيانات قبل الطباعة.

الضغط على الزر الخاص بالطباعة.

ويمكن أيضاً طباعة تأشيرة الخروج النهائي من خلال الرسائل النصية من خلال موقع مقيم عن طريق اختيار إرسال التأشيرة على رسالة نصية على الهاتف المحمول وتم طباعة الرسالة في أي من مراكز طباعة المستندات.

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إلغاء تأشيرة الخروج النهائي موقع وزارة الداخلية

يمكن للمقيم إلغاء التأشيرة التي تسمح له بالخروج النهائي بعد إصدارها من خلال موقع وزارة الداخلية عن طريق الأتي:

تسجيل الدخول في موقع وزراة الداخلية وكتابة البيانات المطلوبة.

الذهاب إلى قسم القطاعات من القائمة الرئيسية واختيار الجوازات.

من القائمة الداخلية اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

الضغط على الزر الخاص بخدمة المقيمين في المملكة.

الضغط على زر إلغاء تأشيرة الخروج.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر إلغاء.

غرامة انتهاء تأشيرة الخروج النهائي قبل السفر

تصدر تأشيرة الخروج النهائي من المملكة في غضون ايام قليلة وتكون صلاحية التأشيرة ستون يوماً من تاريخ الأصدار ويجب مغادرة البلاد في هذه المدة، وفي حالة عدم المغادرة قبل انتهاء التأشيرة يدفع المقيم غرامة 1000 ريال سعودى ويصدر تأشيرة أخرى مجدداً.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية

الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار خدمات الأفراد ثم اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

من قائمة القطاعات اختيار قطاع الجوازات.

اختيار الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة منك من رقم الهوية.

الضغط على الزر الخاص بالعرض وسيتم توجيهك إلى صفحة أخرى فيها البيانات.

البحث عن التاشيرة برقم الطلب عبر موقع إنجاز

التوجه إلى موقع إنجاز الإلكتروني من خلال الرابط التالي.

من القائمة يجب تحديد نوع التأِشيرة الصادرة.

كتابة رقم التأشيرة بصورة صحيحة في الخانة المخصصة.

كتابة رقم جواز السفر في الخانة المخصصة.

تحديد الجنسية ثم الضغط على زر البحث.

خطوات البحث عن التاشيرة برقم الطلب

الذهاب إلى موقع وزارة الخارجية السعودية عبر الرابط التالي

اختيار التأشيرات الإلكترونية ثم اختيار خدمات الأفراد.

الضغط على الزر الخاص بالبحث عن التأشيرات.

كتابة رقم الطلب ثم إدخال رقم التحقق الموجود في الصورة.

الضغط على الزر الخاص بالبحث.

وفي نهاية التقرير نكون ذكرنا لحضراتكم بعض المعلومات الهامة عن طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة من خلال موقع مقيم الإلكتروني وأيضاً غرامة إنتهاء الخروج النهائي قبل السفر وخطوات البحث عن التأشيرة برقم الطلب.