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خطوات الاستعلام عن تقرير وتجديد هوية مقيم إلكترونيا من خلال ابشر

بواسطة دنيا محمد

قامت منصة ابشر عبر موقعها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي خطوات الاستعلام عن تقرير مقيم،  كما نوهت المديرية العامة للجوازات أنه يشترط للتمكن من إصدار هوية مقيم إصدار تأشيرة الخروج،  وسريان كل من وثيقة التأمين الصحي ورخصة العمل سارية المفعول، ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن تقرير مقيم وشروط تجديد هوية مقيم من خلال منصة أبشر.

1 تجديد هوية مقيم
2 الاستعلام عن تقرير مقيم

 تجديد هوية مقيم

وردت المديرية العامة للجوازات أنه في حالة إن تأشيرة الخروج والعودة محددة بالشهور كالتالي (60 . 90. 120) يوم فصلاحيتها ثلاثة أشهر للسفر من تاريخ إصدارها، ويتم احتساب المدة بالأيام وفقا لتاريخ إصدارها، وفي حالة مرور 90 يوم يجب إصدار هوية مقيم لإصدار التأشيرة، كما أكدت إلي أنه في حالة عدم تجديدها يعرض صاحبها للعقوبة.

  • في المرة الأولي من عدم التجديد غرامة قدرها 500 ريال.
  • وفي حالة تكرار عدم التجديد تضاعف لتصل 1000 ريال.
  • وفي المرة الثالثة يتم إبعاده خارج البلاد.

الاستعلام عن تقرير مقيم

ويمكنكم الاستعلام عن تقرير مقيم إلكترونيا من خلال إتباع الخطوات التالية :

  • الدخول علي موقع أبشر (absher.sa)وتسجيل الدخول.
  • اختيار “الاستعلام عن تقرير مقيم” .
  • ثم تعبئة المعلومات المطلوبة الرقم المرجعي ورقم الإقامة، وكذلك الرمز المرئي.

ومتاح الاستعلام عن تقرير مقيم عبر منصة ابشر إلكترونيا خلال ثلاثون يوما من تاريخ إصدار هوية مقيم، ويتم إصدار عقوبات في حالة عدم تجديدها.

دنيا محمد

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة مثل اليوم الإخباري وكلمة ونجوم مصرية.

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