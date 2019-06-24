خطوات الاستعلام عن خدمات مكتب العمل السعودي 1440 برقم الهوية الوطنية

سنقدم لكم اليوم طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل السعودي حيث أن هناك مجموعة كبيرة من الخدمات المتوفرة من خلال المكتب والتي يمكن الحصول عليها والقيام بها في آن واحد من خلال الإنترنت، وهذا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب، والذي سنوفره لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أننا سنقدم لكم بيان شامل بجميع الخدمات التي تقدم من خلال الموقع.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل السعودي

من خلال خدمات مكتب العمل يستطيع الكثير من الأفراد الاستفادة من خدمات متنوعة، فيمكن الاستعلام عن خدمة الاستقدام، بالإضافة إلى التمتع بخدمة تغيير المهنة من خلال نفس الموقع، أو تغيير رخصة العمل، كما أنه من خلال نفس الموقع يمكن الاستفادة من خدمة نقل عامل وافد، أو الاستعلام عن خدمة فتح ملف منشأة، وليس هذا فقط بل يمكن الاستعلام عن موعد تجديد إقامة وافد.

طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

ويمكن زيارة موقع وزارة العمل للاستمتاع بخدمات مكتب العمل، حيث أن هذا الرابط يمكن المواطنين من الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الاقامه بالإضافة إلى استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة ويتم الاستفادة من تلك الخدمات من خلال إدخال البيانات على الموقع بطريقة صحيحة، سواء إدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود أو إدخال رقم المنشأة بطريقة صحيحة، كما أن هناك رمز للتحقق ينبغي أن يتم كتابته بطريقة صحيحة حتى يتم الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الموقع.