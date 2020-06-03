خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي رابط منصة أبشر absher

يمكنكم الاستعلام عن رصيد المدفوعات بأكثر من طريقة عبر موقع أبشر الإلكتروني، التابع إلي الحكومة السعودية وتم أنشأة لتوفير الوقت والجهد علي المستخدمين والمستفيدين من المقيمين والمواطنين، بدلا من الذهاب إلي المؤسسات وإنجاز الخدمات إلكترونيا وتحقيق رؤية المملكة العربية 2030 للتحول الرقمي والتماشي مع التقدم التكنولوجي العالمي، ورصيد المدفوعات هو مبلغ المال الذي تم دفعه إلي وزارة الداخلية من خلال أبشر.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات

وهو قيمة رسوم تنفيذ خدمة معينة مثل (تجديد رخصة القيادة، تجديد إقامة) وغيرها من الخدمات المتنوعة التي تزيد عن 200 خدمة إلكترونية ويمكنكم الاستعلام عن رصيد المدفوعات في أي وقت ومعرفة قيمة الرسوم التي تم دفعها ومقدار المتبقي منها، من خلال منصة أبشر والاستفادة من الخدمات المتنوعة مثل الاستعلام علي رقم الحدود والمخالفات المرورية وتفويض مراجعة قطاع وغيرها والآن سوف نتعرف علي كيفية الاستعلام عن رصيد المدفوعات، حيث يمكن بأكثر من طريقة (رقم الإقامة، رقم الهوية، رقم الحدود).

رصيد المدفوعات

وأتاحت وزارة الداخلية السعودية هذه الخدمة للمقيمين والمواطنين عبر منصة أبشر لتوفير الجهد والوقت وسهولة الاستعلام، للاستعلام اتبع الخطوات التالية :