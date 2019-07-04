خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب ورقم الهوية الوطنية

يستطيع أي فرد من المقيمين أو الوافدين الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب، ومتابعة حالة الطلب من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز، والتي من خلالها يتم البحث عن تأشيرات الزيارة العائلية والحج والعمرة إلكترونيا، حيث يتم التسهيل على الجميع عناء زيارة مقرات وزارة الخارجية في مناطق المملكة العربية السعودية، نتابع معاً عبر كلمة دوت أورج للتعرف على طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب ورقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب

يمكن لأي فرد الدخول إلى الرابط المباشر لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية visa.mofa.gov.sa في المملكة العربية السعودية، ويمكن البحث عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط باستخدام رقم الطلب ورقم السجل المدني.

حيث يتم الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية mova ويتم إدخال البيانات والاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب من خلال الضغط على أيقونة استعلم، ومن ثم يتم التوجيه إلى صفحة معلومات حالة الطلب.

قامت وزارة الخارجية السعودية بتفعيل خدمة الاستعلام عن تقديم طلب زيارة عائلية بالتعاون مع إدارة الجوازات بالسعودية، ويمكن استخراج تأشيرة زيارة عائلية برقم الإقامة، وهذا ضمن إطار توفير الوزارة الراحة للمواطنين.

خطوات تقديم طلب زيارة عائلية