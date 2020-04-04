كشف خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة وتجديد هوية مقيم عبر أبشر الجوازات

نرصد لكم متابعينا الاعزاء طريقة ورابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة، حيث أن هذه الآونة تشهد عمليات بحث مكثفة حول موضوع الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد والتي تتم عبر بوابة أبشر الجوازات السعودية، وتشهد المملكة وجميع دول العالم في هذه الفترة حالة صعبة بعد تفشي فيروس كورونا، وأحداثه ضرر كبير على كافة المستويات، واضطر الجميع إلى اللجوء إلى المنازل لمنع تفشي الفيروس،و لذلك فأنه من الضروري الآن إجراء عملية الاستعلام عن موعد إنتهاء الإقامة من المنزل إلكترونياً عبر أبشر، ووفرت وزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات وزارة الموارد البشرية عديد الخدمات إلكترونياً ومنها إيضاً عملية الاستعلام عن وافد عبر مكتب العمل السعودي.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة فقط وتاريخ انتهاء الإقامة 1441

حظر التجوال المفروض في المملكة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، جعل كثير من أصحاب الأعمال لا يتمكنوا من الذهاب إلى مكتب الجوازات لإنهاء إجراءات تجديد هوية مقيم، لذلك كانت الخدمة الإلكترونية من وزارة الداخلية عبر أبشر الجوازات بديلاً ساراً للكفيل و المقيم.

بالخطوات الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة 1441

نبرز الآن كيفية التأكد والاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة في السعودية:

الولوج إلى منصة أبشر الجوازات السعودية عبر الرابط التالي: . absher.sa

تسجيل الدخول على منصة الأعمال، ملاحظة يرسل الموقع رمز تحقق على الجوال، قم بكتابه الرقم في المكان المخصص له.

واختر من القائمة العلوية خدمات أعمالي.

ثم اختر تجديد الإقامة (الغرض هنا الاستعلام عن إقامة وافد).

اضغط على التالي، سوف تظهر لك بيانات كل العاملين لديك.

لإظهار بيانات منفردة للمقيم انقر على اسمه.

وهكذا نكون قد اجرينا عملية الاستعلام عن الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة وموعد تجديدها.

عقوبات عدم الإستعلام عن هوية مقيم وتجديدها