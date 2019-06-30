خطوات الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية الوطنية...خدمات الاستعلامات الإلكترونية

يعد معرفة نطاق المؤسسات هو أمر هام خاصة للمغتربين والعاملين بأحد المؤسسات؛ لذا أطلقت وزارة العمل السعودي خدمة الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية الخاصة بصاحب المنشأة وهي مفيدة لكلاً من المواطنين وأصحاب الأعمال والمغتربين فيمكنك من خلالها نقل خدمات العامل الوافد أو التعرف إلى جودة المنشأة من خلال الاستعلام برقم هوية صاحب المشآة.

خطوات الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية

الدخول على موقع وزارة العمل الخدمات الإلكترونية.

الاستعلام من خلال .

إدخال رقم الهوية الخاصة بصاحب المنشأة.

الاستعلام من خلال رقم الإقامة الخاصة بالعامل الوافد.

لماذا الاستعلام عن النطاق

يبين النطاق مدى التزام المنشأة من خلال لون النطاق الخاص بها فإن كانت من المنشآت المخالفة لقوانين العمل سيكون النطاق الخاص بها هو النطاق الأحمر وهنا لا ينصح بالتعامل معاها، وإن كانت المنشأة في النطاق الأصفر فهي لديها بعض المخالفات والبعض الآخر لا يوجد أي هي منشأة متوسطة الالتزام؛ إن كانت المنشأة في النطاق الأخضر فهنا هي منشأة جيدة للتعامل معاها.