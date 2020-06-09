خطوات الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الحدود من موقع وزارة العمل

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الحدود تعد واحدة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من العمال المقيمين في المملكة العربية السعودية، وقدمت وزارة العمل السعودية خدمة إلكترونية تمكن جميع الوافدين من معرفة بياناتهم بشكل مفصل وبسيط.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الحدود

يمكن الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بخطوات بسيطة وسهلة أولها الذهاب إلى موقع وزارة العمل من الرابط التالي ثم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم والرقم السري.

من قائمة الخدمات أختيار الاستعلام عن نقل كفالة مقيم

تعبئة جميع البيانات المطلوبة عنك في الخانات المخصصة لها.

الضغط على زر البحث ثم الاطلاع على جميع البيانات الظاهرة أمامك.

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الشروط نقل كفالة عامل وافد بدون موافقة الكفيل

أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الشروط التي تمكن الوافد من نقل كفالة بدون موافقة الكفيل وتتلخص هذه الشروط في النحو الأتي:

يسمح للعامل نقل كفالته من غير موافقة الكفيل في حالة عدم سداد صاحب العمل أجر ثلاث شهور متتالية له.

في حالة عدم تجديد صاحب العمل أوراق الاقامة للعامل بعد مرور شهر على انتهائها.

يحق للعامل بتغير كفالة لكفيل جديد في حالة إثبات وجود بلاغ كاذب تغيب العامل.

خطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

يقوم العامل بالذهاب إلى موقع وزارة العمل السعودية.

من قائمة الخدمات أختيار نقل كفالة موظف.

تحديد المنشأة التي يعمل فيها ثم اختيار نقل الكفالة.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك.

الاقرار على موافقة الشروط والاحكام.

الضغط على ارسال حتي يتمكن صاحب العمل الجديد من الموافقة على النقل.

شروط نقل الكفالة بموافقة الكفيل

يمكن للعامل أن يقوم بتغيير صاحب العمل بموافقة الكفيل ولكن لابد أن تتوافر تلك الشروط الآتية:

لابد من موافقة الكفيل الحالي والكفيل الجديد على النقل موافقة مكتب العمل.

أن يكون مضي عام واحد على وجودة مع الكفيل الحالي منذ إقامته في المملكة.

عدم وجود مخالفات على الكفيل الجديد مثل بلاغات تأخير دفع الأجور.

الاستعلام عن تغيب عامل وافد مكتب العمل

الذهاب إلى موقع وزارة العمل السعودية.

تسجيل الدخول ثم اختيار من قائمة الخدمات الاستعلام عن موظف وافد.

يقوم الموظف بإدخال رقم الإقامة الخاص به ثم كتابة رمز التحقق البشري.

النقر على زر عرض الموجود في الاسفل للاطلاع على البيانات.

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الاستعلام عن بلاغ هروب عامل وافد

يستطيع العامل الاستعلام عن بلاغ الهروب المقدم من الكفيل من خلال موقع وزارة العمل من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

اختيار من القائمة الاستعلام عن هروب عامل وافد.

إدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود في الخانة المخصصة.

النقر على كلمة البحث ثم الانتظار حتى يتم اظهار المعلومات بشكل كامل.

وفي النهاية نكون قد ذكرنا لحضراتكم طريقة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الحدود شروط وخطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل وأيضاً الاستعلام عن بلاغ هروب عامل وافد برقم الاقامة.