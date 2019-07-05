خطوات التسجيل فى برنامج مساند للعمالة المنزلية musaned

نقدم لكم طريقة التسجيل فى “برنامج مساند” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، الخاص بإستقدام العمالة المنزلية، وخدمة التعاقد الالكترونية يتم من خلالها تقديم خدمات مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وشركات الإستقدام الموثقة رسميا، وتهدف الى حفظ حقوق جميع الاطراف، ومن خلال هذه المنصة يمكنكم إتمام خطوات إستقدام العمالة المنزلية في ثواني، دون الحاجة الى الذهاب الى مكاتب إستقدام العمالة .

التسجيل في مساند العمال المنزلية

اعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية أنه يمكن التسجيل عبر “برنامج مساند” وذلك من خلال موقع مساند الرئيسي ، وقبل التسجيل يجب التحقق من التسجيل في بوابة أبشر ، ليتم الاستفسار عن صلاحية الهوية من خلال موقع وزارة الداخلية، كما يمكنكم الدخول إلى خدمة إصدار التأشيرات الإلكترونية الخاصة بالعمال المنزلية للأفراد، وقد اطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية من قبل خدمة التعاقد الإلكتروني من أجل استقدام العمال المنزلية إلكترونياً بكل سهولة، ويهدف ذلك الى أن يكون موقع مساند وسيط من أجل استقدام العمالة بين مكاتب الاستقدام والعمالة المنزلية، ويمكنكم التسجيل عبر هذا الرابط ،وقد أوضحت وزارة العمل على أهمية منع استقدام العمال المنزلية من بلدها بشكل مباشر من غير مكتب استقدام وفق الأنظمة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

خطوات إتمام التعاقد من خلال مساند

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من الاجراءات اللازمة لاتمام التعاقد فى نظام مساند وهي كالتالى :

التسجيل في نظام مساند واختيار التأشيرة.

تحديد نوع الايتقدام واختيار مكتب الاستقدام .

الاطلاع فى عروض التعاقد المتاحة واختيار الانسب منها .

يم تفعيل حساب مساند بعد التسجيل في مساند العمالة المنزلية .

يتم إرسال كلمة المرور على لابريد الذى تم التسجيل به .

وبعد إتمام التفعيل يمكن الدخول الى برنامج مساند .

يشترط ارفاق الوثائق التي تبين المقدرة المالية، عن طريق الراتب او الحساب البنكي .

تقديم جميع المستندات باسم مقدم الطلب .

يشترط دفع رسوم إصدار الفيزا، عن طريق الصراف الآلى،او من خلال نظام سداد، وهي تأشيرة عمالة منزلية يبلغ قدرها الفين ريال سعودي .