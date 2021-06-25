خطوات التسجيل في الحج 1442 المرحلة الثانية عبر المسار الإلكتروني

صرحت وزارة الحج والعمرة إعلان أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج 1442 ممن تم قبول تسجيلهم وتوافر الشروط فيهم، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة تفيد بتأكيد الموافقة، فيما يمكن الاستعلام عن القبول النهائي عبر موقع المسار الإلكتروني والذي من خلاله استكمال المرحلة الثانية للحج هذا العام واستعراض الباقات وحجز المناسب منها حتى الحصول على التصريح.

خطوات التسجيل في الحج 1442 المرحلة الثانية

دعت وزارة الحج والعمرة كل من تلقى الرسالة النصية على هاتفه أو من تم قبوله استكمال المرحلة الثانية للتسجيل في الحج هذا العام وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة على النحو التالي:-

تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني للحج.

ثم التحقق من البيانات الشخصية، ومنها استعراض الشروط والضوابط.

واستعراض الباقات المتاحة وتحديد المناسب منها.

الدفع والسداد الإلكتروني.

لاستخراج تصريح الحج عبر الموقع أيضاً.

كما يوجد إمكانية إضافة مرافق واحد فقط لكل متأهل لمن تم قبوله نهائي بحسب المفاضلة التي تمت من خلال الوزارة.

شروط استقبال حجاج الداخل هذا العام

جدير بالذكر أن الشروط والضوابط التي قامت وزارة الحج بتحديدها لاستقبال حجاج الداخل 1442 من السعوديين والوافدين على حد سواء من الفئات العمرية ما بين ال18 وحتى 65 سنة، ولابد أن يكون الشخص قد تلقى لقاح كورونا المستجد أو متعافي من المرض، وأن يخلو من أي من الأمراض المزمنة تماماً وذلك من خلال تقديم تقارير طبية معتمدة تثبت ذلك.

في هذا السياق أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد المسجلين لأداء فريضة الحج هذا العام بلغوا 558.27 ألف حاج من الرجال والنساء فيما كانت نسبة الذين تتراوح أعمارهم من 31 إلى عام 38% بينما كانوا نسبة الذين تتراوح أعمارهم من 21 حتى 30 سنة 26% من المسجلين المقبولين في الحج لعام 1442هـ.