خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي وشروطه والفئات المستحقة

يبحث الكثيرون عن أخبار “الضمان الاجتماعي” بالمملكة العربية السعودية، التي تقوم بتقديمة وزارة العمل، والهدف منه هو تقديم إعانه على الحياة للفئات المستحقه، من المواطنين السعوديين، المقيمين بالمملكة، وسنتعرف من خلال هذا الموضوع عن الشروط اللازمة للحصول على الدعم المقدم، وكيفية التسجيل في “الضمان الاجتماعي السعودي” ، وكذلك معرفة الفئات المستحقة، والمستندات المطلوبة للتقديم، وكيفي ةالتسجيل على موقع وزارة العمل السعودية .

شروط الضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، بإستثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي ولها أبناء منه، و إستثناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي وأطفالها.

يشترط عدم وصول الدخل الشهري للمتقدم إلى الحد الأقصى للصرف.

إمتلاك مُقدم الطلب حساب بنكي.

عدم إمتلاك المتقدم أيه تراخيص خاصة، أو سجلات تجارية.

يشترط تجاوز عمر المتقدم 25 عاما بالنسبة للرجال، أما السيدات يجب تجاوزها 18 عام،للحصول على الضمان الإجتماعي.

يجب ان يكون مقدم الطلب من ضمن الفئات المستحقة للدعم .

تعبئة بيانات المتقدم الخاصة به وبالتابعن والتاكد من المعلومات التي يتم إدخالها، لانه سيكو ن مسؤل مسؤلية كاملة .

التسجيل الإلكتروني متاح فقط للفئات المستحقة، اما إذا كان هناك شخص يستحق للضمان الإجتماعي، ولكنه ليس من ضمن الفئات المذكورة، يقوم بتقديم طلب الى المسؤلين فى مكتب الضمان الاجتماعي، يقوم بتقدم طلب، ويقوم المكتب بإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من إستحقاقة لصرف الضمان الإجتماعي .

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي

الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية عبر هذا الرابط .

قم بالنقر على أيقونة “خدمات الوزارة”، ومن ثم قم بإختيار “بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل”.

قم بالضغط على اختيار “مستخدم جديد”.

فى الخطو التالية قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي : ( الاسم، ورقم الجوال، تريخ الميلاد، البريد الالكتروني) ثم إنقر على “التالي” .

ستظهر بعد ذلك مجموعة من البيانات الاخرى مثل : ( بيانات العائل، بيانات مصدر الدخل، بيانات الأسرة، البيانات الخاصة بالحساب البنكي ) ثأكد من إدخالها بشكل صحيح ثم إنقر على كلمة “حفظ” .

ستصلك رسالة عبر البريد الالكتروني لتفعيل التسجيل.

وبهذه الخطوات البسيطة قد تكون أتممت خطوات التسجيل في “الضمان الاجتماعي” .

قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية، وإضغط على إختيار “طلباتي” ، واكتب رقم الطلب الخاص بك، ورقم التحقق والسجل المدني، ثم الضغط على “عرض” .

في حالة قبول الطلب سيتم إرسل رسالة لك، عن طريق البريد الالكتروني او الجوال، محتواها قبول الطلب المقدم .

الفئات المستحقة لـ الضمان الاجتماعي في السعودية

الاسرة التي ليس لديها عائل، مثل ( أسرة المريض، أسرة الغائب أو المفقود،والأسرة المُعلقة، أسرة السجين، الأسرة المهجورة، أسرة مدمن المخدرات ) .

المواطنين السعوديين الذين تجاوز عمرهم الـ 60 عام .

المطلقات مع أطفالهن، والأرامل مع أطفالهن .

ذوي الإحتياجات الخاصة والمعاقين .

الأطفال الأيتام، مثل : ( يتيم مجهول الأب\ الأبوين، ويتيمة متوفية الأب، ويتيمة مجهولة الأب\ الأبوين، يتيم متوفي الأب).

مستندات الضمان الاجتماعي في السعودية

تقديم المستندات التي تؤكد أن مُقدم الطلب لم يتقاضى أي معاشات من صندوق الضمان، سواء كانت ضمانية أو معاشات عسكرية .

تقديم شهادة وفاة الزوج، بالنسبة للأرامل.

تقديم شهادة الطلاق للسيدات المُطلقات.

اما أسرة السجين، يشترط إحضار حكم السجن.

تقديم صور للعائلة.

تقديم وثيقة تُثبت عدم عمل مقدم الطلب في أي وظيفة.

تقديم وثيقة تُثبت عدم تسجيل مقدم الطلب، في الضمان الإجتماعي سابقاً.

يتم عمل كشف طبي على العاجزين والمعوقين، من خلال لجنة طبية متخصصة .

يشترط معرفة حالة والد مقدم الطلب.

يشترط معرفة الحالة الإجتماعية لمقدم طلب الضمان الإجتماعي.

تقديم الرقم الوطني لمقدم الطلب.

يجب ان يكون مقدم الطلب يمتلك حساباً بنكياً .

خطوات التسجيل في وزارة العمل

للتمكن من التقديم يشترط لاتسجيل على موقع وزارة العمل اولا يمكن ذلك من خلال الخطوات التالية :