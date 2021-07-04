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خطوات التسجيل في العنوان الوطني السعودية 1443

بواسطة عزت محمد
خطوات التسجيل في العنوان الوطني التسجيل في العنوان الوطني السعودية

وفرت المملكة العربية السعودية خدمة العنوان الوطني التابعة للبريد السعودي بالمملكة للمواطنين والمقيمين للتحسين من التجارة والأمور المهمة بالمملكة، وهناك بعض الشروط اللازمة لإنشاء العنوان الوطني نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل وخطوات التسجيل في العنوان الوطني السعودية 1443

1 خطوات التسجيل في العنوان الوطني السعودية 1443
2 خطوات تحديث العنوان الوطني عبر توكلنا

خطوات التسجيل في العنوان الوطني السعودية 1443

يتم التسجيل في العنوان الوطني السعودي من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • يتم الدخول إلى موقع العنوان الوطني الإلكتروني الرسمي.
  • ثم انقر على سجل عنوان اليوم.
  • بعدها اضغط على زر تسجيل الأفراد.
  • ثم اضغط على تسجيل جديد.
  • أكتب كافة المعلومات الشخصية المطلوبة منك، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال ومعلومات السكن وغيرها.
  • ثم اضغط على أيقونة التالي.
  • حدد عنوان الموقع على الخريطة أو يدويا.
  • يتم الموافقة على الشروط والأحكام ثم أكتب رمز التفعيل الذي تحصل عليه على الجوال.

خطوات تحديث العنوان الوطني عبر توكلنا

يتم تحديث العنوان الوطني من قبل المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول أولًا لتسجيل الدخول عبر تطبيق توكلنا.
  • ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى تبويب الخدمات، حتى يتم عرض قائمة العناوين الوطنية التي تم تسجيلها الخاصة بك.
  • يمكنك اضافة عنوان جديد أو تحديث البيانات الخاصة بالعنوان الحالي.
  • كما يمكنك اضافة أو حذف التابعين لك بالعناوين الوطنية المسجلة.
  • أيضًا يمكنك طباعة العنوان الوطنية كملف بصيغة pdf
عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

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