وفرت المملكة العربية السعودية خدمة العنوان الوطني التابعة للبريد السعودي بالمملكة للمواطنين والمقيمين للتحسين من التجارة والأمور المهمة بالمملكة، وهناك بعض الشروط اللازمة لإنشاء العنوان الوطني نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل وخطوات التسجيل في العنوان الوطني السعودية 1443

خطوات التسجيل في العنوان الوطني السعودية 1443

يتم التسجيل في العنوان الوطني السعودي من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع العنوان الوطني الإلكتروني الرسمي.

ثم انقر على سجل عنوان اليوم.

بعدها اضغط على زر تسجيل الأفراد.

ثم اضغط على تسجيل جديد.

أكتب كافة المعلومات الشخصية المطلوبة منك، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال ومعلومات السكن وغيرها.

ثم اضغط على أيقونة التالي.

حدد عنوان الموقع على الخريطة أو يدويا.

يتم الموافقة على الشروط والأحكام ثم أكتب رمز التفعيل الذي تحصل عليه على الجوال.

خطوات تحديث العنوان الوطني عبر توكلنا

يتم تحديث العنوان الوطني من قبل المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية: