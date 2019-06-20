خطوات التسجيل في الفاتورة الثابتة من خلال الطرق التي وفرتها شركة الكهرباء السعودية

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في الفاتورة الثابتة وقد تم الإعلان من خلال الشركة السعودية للكهرباء أن التسجيل لن يستغرق سوى دقيقتين فقط، ولكن التسجيل متاح لمشتركي القطاع السكني، سواء في حالة التمليك أو في حال الإيجار، وسوف نتعرف على الطرق الصحيحة التي مكن التسجيل من خلالها بالتفصيل.

التسجيل في الفاتورة الثابتة

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها من ثم يمكن التسجيل في خدمة الفواتير الثابتة التي وفرتها المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الخدمة عبارة عن أن يدفع المواطنين بالمملكة مبلغ شهري ثابت، وذلك خلال العام كامل، ولكن في نهاية العام سيتم تصفية الفاتورة، وهذا كان رغبة مُلحة لدى الكثير من المواطنين.

وقد تم الإعلان عن أنه يمكن التسجيل في هذه الخدمة بعدة طرق، أما الطريقة الأولى فهي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة، بينما الطريقة الثانية ستكون من خلال الاتصال على الهاتف الموحد.

طريق التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.

قم بالضغط على رابط التسجيل في الفاتورة الثابتة.

قم إدخال رقم الحساب، وسيظهر لك متوسط الاستهلاك.

وعندما يوافق المشترك على القيمة التي ستكون ثابتة وسيقوم بدفعها شهريًا، عليه في هذه الحالة الضغط على موافقة، حتى يستلم رسالة عل جواله تُفيد بنجاح عملية التسجيل، كما يمكن الاتصال على رقم: 920001100 واتباع الخطوات لإتمام عملية التسجيل.

وهناك طريقة أخرى يمكن من خلال التسجيل، وهي من خلال الاشتراك في تطبيق الكهرباء، وهو تطبيق طرحته شركة الكهرباء بالمملكة، ويمكن تحميله من خلال الهواتف الذكية، ويمكن من خلاله الاستعلام عن الفاتورة والتسجيل في هذه الخدمة أيضًا.

مميزات التسجيل في الفاتورة الثابتة

وهناك الكثير من المميزات التي يحصل على المواطن من خلال التسجيل في الفاتورة الثابتة، حيث أن تلك الخدمة تمنع الكهرباء من الانقطاع في أي وقت من الشهر، كما أنه تُحد من استهلاك المواطنين، بالإضافة إلى سداد قيمة التصفية التي ستتم في نهاية الهام فقط.