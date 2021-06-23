يبحث أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عن المزيد من سبل الراحة لأبنائهم، بالأخص هؤلاء الأبناء من وصلت اعمارهم لسن الالتحاق بالمدارس، ومن أبرز تلك السبل هي خدمة النقل المدرسي، وحتى يتمكن أولياء الأمور من التسجيل في النقل المدرسي، فقد أتاحت المملكة التسجيل في تلك الخدمة إلكترونيًا عبر نظام نور التعليمي الإلكتروني، في السطور المقبلة نوضح خطوات التسجيل في النقل المدرسي السعودي عبر نظام نور التعليمي 1442.

نظام نور للنقل المدرسي

نظام نور للنقل المدرسي من الأنظمة الإلكترونية التي قدمتها وزارة التعليم السعودية بالمملكة، والتي تعمل بدورها على توفير أتوبيسات لنقل الطلاب البعيدين عن المدارس إلى من المدارس إلى المنازل بسهولة.

خطوات التسجيل في النقل المدرسي السعودي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن أهمية التسجيل في النقل المدرسي والحجز سريعًا، وقد نوهت أن عدد المقاعد بالنقل المدرسي محدودة، ولذلك تتم المفاضلة بين الطلاب وفقًا لبعد المسافة بين مسكن الطالب والمدرسة.

كما يمكن التسجيل في خدمة النقل المدرسي الكترونيًا عبر شبكة الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية: