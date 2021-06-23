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خطوات التسجيل في النقل المدرسي السعودي عبر نظام نور التعليمي 1442

بواسطة عزت محمد
خطوات التسجيل في النقل المدرسي السعودي التسجيل في النقل المدرسي السعودي عبر نظام نور

يبحث أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عن المزيد من سبل الراحة لأبنائهم، بالأخص هؤلاء الأبناء من وصلت اعمارهم لسن الالتحاق بالمدارس، ومن أبرز تلك السبل هي خدمة النقل المدرسي، وحتى يتمكن أولياء الأمور من التسجيل في النقل المدرسي، فقد أتاحت المملكة التسجيل في تلك الخدمة إلكترونيًا عبر نظام نور التعليمي الإلكتروني، في السطور المقبلة نوضح خطوات التسجيل في النقل المدرسي السعودي عبر نظام نور التعليمي 1442.

1 نظام نور للنقل المدرسي
2 خطوات التسجيل في النقل المدرسي السعودي

نظام نور للنقل المدرسي

نظام نور للنقل المدرسي من الأنظمة الإلكترونية التي قدمتها وزارة التعليم السعودية بالمملكة، والتي تعمل بدورها على توفير أتوبيسات لنقل الطلاب البعيدين عن المدارس إلى من المدارس إلى المنازل بسهولة.

خطوات التسجيل في النقل المدرسي السعودي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن أهمية التسجيل في النقل المدرسي والحجز سريعًا، وقد نوهت أن عدد المقاعد بالنقل المدرسي محدودة، ولذلك تتم المفاضلة بين الطلاب وفقًا لبعد المسافة بين مسكن الطالب والمدرسة.

 كما يمكن التسجيل في خدمة النقل المدرسي الكترونيًا عبر شبكة الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • يتم الدخول إلى رابط نظام نور التعليمي الإلكتروني الرسمي.
  • بعدها يتم الضغط على تسجيل الدخول لتسجيل الدخول في الحساب الخاص بنظام نور.
  • اختار خدمة طلب النقل المدرسي، ثم املأ البيانات المطلوبة.
  • انقر على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على سداد لتتمكن من دفع رسوم التسجيل.
  • تحصل بعدها على رسالة لتأكيد سداد الرسوم.
  • عليك بالضغط على نهم، ثم الاحتفاظ برقم الفاتورة.
عزت محمد

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