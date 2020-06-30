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خطوات التسجيل في بوابة التطوير المهني التعليمي الصيفي المرحلة الثالثة 2020

بواسطة دنيا محمد

أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عن استقبال طلبات التدريب الصيفي 2020 المرحلة الثالثة التي يقدمها المعهد لكل من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، حيث أعلنت وزارة التعليم انطلاق بوابة التطوير المهني التعليمي الصيفي لهذا العام عن بعد من خلال البرامج التدريبية الصيفية لشاغلي الوظائف التعليمية.

بوابة التطوير المهني التعليمي الصيفي

ونقدم لكم خطوات التسجيل علي بوابة التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 المرحلة الثالثة :

  • الخطوة الأولي الدخول علي موقع بوابة التطوير المهني التعليمي الصيفي.
  • والقيام بالتسجيل من خلال تسجيل الخطوات.
  • ثم أدخل كل من رقم الهوية أو السجل المدني والمعرف أثناء التسجيل.
  • وبعد ذلك قم بإدخال كلمة المرور.
  • اختار البرامج التدريبية من برنامج التدريب الصيفي 2020 م.
  • ثم قم باختيار الدورة التي تود التسجيل بها في خانة البحث.
  • والضغط علي بحث.
  • وسوف تظهر النتائج الخاصة بالدورة.
  • للتسجيل في الدورة أدخل علي الصفحة المخصصة لذلك.
  • ويمكن تسجيل الدخول لموقع برنامج التدريب الصيفي الدورة الثالثة الرسمي.
  • واختيار البرنامج التدريبي المراد التسجيل به.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم خطوات التسجيل وكيفية اختيار البرنامج التدريبي الصيفي 2020 م، وقد أشتكي مجموعة من المستفيدين من بطء الموقع الخاص بالتسجيل ويأتي هذا بسبب الإقبال عليه وكثرة الطلب علي التسجيل.

دنيا محمد

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة مثل اليوم الإخباري وكلمة ونجوم مصرية.

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