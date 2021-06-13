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طريقة التسجيل في حج 1442 لحجز حملات الداخل

بواسطة محمود عطا الله
خطوات التسجيل في الحج 1442 خطوات التسجيل في الحج 1442

فتحت وزارة الحج والعمرة رابط التسجيل في الحج 1442-2021 المسار الإلكتروني لحجاج الداخل اليوم الأحد، وذلك بعد الكشف رسميًا عن آلية الحج لهذا العام والتي سوف تقتصر على 60 ألف حاج من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة،
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حيث حددت الوزارة شروط على الراغبين في المشاركة في مناسك الحج 1442 وذلك للحفاظ على سلامة الجميع، وسوف يستمر التسجيل في الحج على موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل حتى يوم الأربعاء 13 ذو القعد 1442، على أن يقوم المقبولين بحجز باقة الحج المناسبة من يوم الجمعة 15 ذو القعدة.

1 خطوات التسجيل في الحج 1442
2 رابط التسجيل في الحج 1442

خطوات التسجيل في الحج 1442

  • أول خطوة هي الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة.
  • اختيار حجاج الداخل وحج 1442 من الصفحة الريسية.
  • تختر بعد ذلك تسجيل رغبة حج.
  • تظهر لك بعد ذلك استمارة الشروط والأحكام لمناسك حج 1442.
  • حيث تتعهد بأنك غير مصاب بأي مرض مزمن أو أمراض نفسية، وغير مصاب بالفيروس.
  • التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي قبل الحج 14 يومًا وبعد الحج لنفس الفترة.
  • التعهد بأنك لم يسبق لك الحج.
  • تقوم بإرسال الطلب.
  • بعد ذلك تظهر لك استمارة البيانات، تقوم بتسجيل البيانات الخاصة بالراغب في المشركة في حج 1442.
  • تقوم بإرسال البيانات.
  • يرسل لك نظام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل رمز التحقق، تقوم بإدخاله في الخانة المخصصة.
  • بذلك تكون قد أكدت البيانات التي قمت بإدخالها.

رابط التسجيل في الحج 1442

شروط المشاركة في مناسك الحج 1442 هو تلقي اللقاح، أن يكون الراغب في الحاج لا يعاني من أي أمراض مزمنة أو نفسية، سن الحاج من 18 حتى 65 عامًا، أن لا يكون قد حج خلال السنوات الخمسة الأخيرة، يتم التسجيل بصورة فردية، رابط لتسجيل في حج 1442 هو:
https://www.haj.gov.sa/
يحق للمرأة التسجيل في حج 1442 بدون محرم وذلك بالمشاركة مع عصبة من النساء، وكما ذكرنا التسجيل يتم بصورة فردية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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